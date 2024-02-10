Erzincan\'da polis ekipleri vatandaşları dolandırıcılık konusunda bilgilendirdi

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Erzincan'da polis ekipleri, muhtemel dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları ve sanayi esnafını bilgilendirdi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kentte devam eden SİBERAY Farkındalık Eğitimleri programı kapsamında; sanayi bölgesinde yer alan başta experler ve esnafa, dolandırıcılık olaylarından korunmalarına yönelik olarak güvenli mobil bankacılık kullanımı ve dolandırıcılık (araç alım satımı) konularında farkındalık faaliyetleri gerçekleştirildi. Yapılan bilgilendirme ve broşür dağıtım çalışmasında aynı zamanda vatandaşlar telefon dolandırıcılığı başta olmak üzere benzeri faaliyetler hakkında bilgilendirildiler. Mobil bankacılık kullanırken, şüpheli gelen telefon aramalarından, araç içlerinde bırakılan kıymetli eşyalardan, araç alım ve satımı yapılırken meydana gelebilecek olumsuzluklar, hediye mesajları ile yapılan dolandırıcılık konularının ağırlıklı olarak işlendiği broşürler esnaf ve vatandaşlara tek tek dağıtıldı. Yapılan bilgilendirmeden dolayı vatandaşlar da duydukları memnuniyeti ifade ettiler. - ERZİNCAN