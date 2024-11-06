Erzincan\'da Sinema Etkinliği

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Erzincan'da "Biz Büyük Bir Aileyiz" projesi kapsamında polislerden öğrencilere yönelik sinema etkinliği düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğümüz Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelince, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında yürütülen "Biz Büyük Bir Aileyiz" projesi kapsamında Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik çocukların zararlı alışkanlıklardan uzak kalarak, sosyalleşmelerine katkı sağlamak amacıyla sinema etkinliği düzenlendi. - ERZİNCAN