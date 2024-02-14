Toprak altında kalan işçilerden 5'inin konteyner, 3'ünün araç içinde olduğu belirtildi - Son Dakika
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Toprak altında kalan işçilerden 5'inin konteyner, 3'ünün araç içinde olduğu belirtildi

Toprak altında kalan işçilerden 5\'inin konteyner, 3\'ünün araç içinde olduğu belirtildi

Erzincan'da meydana gelen maden kazasında toprak altında kalan işçilerden 5'inin konteyner, 3'ünün ise araç içinde olduğu tespit edildi. Bu nedenle kurtarma ekipleri dedektörlerle arama çalışmalarına devam ediyor.

14.02.2024 12:59
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Toprak altında kalan işçilerden 5'inin konteyner, 3'ünün araç içinde olduğu, bu sebeple dedektörlerle arama yapıldığı belirtildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

İş Kazası, Kaza, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Toprak altında kalan işçilerden 5'inin konteyner, 3'ünün araç içinde olduğu belirtildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Toprak altında kalan işçilerden 5'inin konteyner, 3'ünün araç içinde olduğu belirtildi - Son Dakika
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