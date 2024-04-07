Erzincan'da trafik polisleri bayram tedbirleri kapsamında denetimlerini artırırken; yaşam tüneline alınan şoförlere meydana gelen kazaların görüntüleri izlettiriliyor.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri; yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla trafik denetimlerini artırdı. Tedbirler kapsamında muhtemel trafik kazaları ve can kayıplarının önlenmesi amacıyla denetimlerini sürdüren ekipler, radar ve dron denetimleri de yapıyor. Sivas istikametinden Erzincan'a giriş noktasında çevirdikleri araç sürücülerini ve ailelerini yaşam tüneline alan ekipler, KGYS kameralarına yansıyan ve kural ihlalinden kaynaklı trafik kazaları izlettirerek bilgilendirme yaptı. - ERZİNCAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Erzincan'da trafik polisleri bayram tedbirleri kapsamında denetimlerini artırıyor - Son Dakika
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 64 yaşındaki Zeki K., tarım aracı olan 'Patpat'a bacağını kaptırarak ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Zeki K.'nın sağlık durumu kritik.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde boşanma aşamasında olan Uğur Yurtseven'in cinayetiyle ilgili aranan kayınpeder ve kayınbirader, polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Şırnak'ta 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerini bahane ederek izinsiz eylem yapan şahıslar, polis araçlarını taş yağmuruna tuttuktan sonra kaçmaya başladı. Şüphelilerden biri ile polis arasındaki kovalamaca güvenlik kamerasına yansıdı. Gösterici çocuklardan biri polis ekiplerinin dikkati sayesinde saklandığı aracın altında yakalanarak gözaltına alındı.
Adıyaman'da meydana gelen feci kazada, kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada Fırat Yılmaz ve Furkan Geyik isimli 2 genç arkadaş hayatını kaybetti. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen gençler kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartmanın bahçesinde çıkan yangın, çevredeki binalara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?