Erzincan\'da Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon: 42 Şüpheli Yakalandı

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Erzincan'da 6 ay boyunca süren teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonun düğmesine basıldı. Vali Hamza Aydoğdu ve İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt'un şafak vakti yönettiği operasyonda 42 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 6 ay boyunca sürdürülen teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde; Erzincan merkezli Erzurum ve İstanbul illerinde şafak vakti operasyon düzenlendi. Özel Harekat Polislerinin de destek verdiği operasyonda; uyuşturucu madde ticareti suçundan 20, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan 25 şahıs olmak üzere 45 şahsa yönelik yapılan operasyonda; Toplam 42 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 3 firari şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Dosya kapsamında yapılan operasyon ile birlikte; 24 bin 871 adet sentetik hap, 1 adet hassas terazi, 33 kök kenevir bitkisi, 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet tabanca, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan pipe, 6.36 gram esrar, 97.54 gram metamfetamin maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 49 bin 290 TL. ele geçirildi.

Operasyonla ilgili tahkikat devam ederken Vali Aydoğdu ve İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, başta KOM ve Narkotik Şube Müdürü Mustafa Aktan olmak üzere ekibine teşekkür ederek başarılarının devamını dilediler. - ERZİNCAN