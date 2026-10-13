Erzincan\'da yüksekten düşen işçi yoğun bakımda, saha sorumlusuna adli kontrol uygulandı

Erzincan'da Merkez Çarşısı inşaatında yüksekten düşerek ağır yaralanan işçinin yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor.

İnönü Mahallesi 14. Sokak'taki inşaatta çalışan H. A, henüz belirlenemeyen nedenle yüksekten düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan işçi, ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan işçinin sağlık durumuna ilişkin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında inşaat saha sorumlusu S. A. adliyeye sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan S. A, adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.

Kazayla ilgili inceleme ve adli sürecin devam ettiği bildirildi.