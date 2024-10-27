Erzincan Emniyet Müdürlüğü 13 Yeni Araçla Güçlendi

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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, araç filosunu 13 yeni araç ile genişletti.

İçişleri Bakanlığı tarafından Erzincan Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 13 yeni araç, düzenlenen törenin ardından hizmet vermeye başladı. Törene Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, 3 Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral İsmail Yayan, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ve il protokolü katıldı.

Programda konuşan Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, "Erzincan İl Emniyet Müdürlüğümüze katılan araçlarla Erzincan'da yürütmekte olduğumuz hizmet daha hızlı ve güvenli olacaktır. Erzincan'da toplamda 302 aracımız var. Bunlardan 0 ile 5 yaş gurubu olan araç sayımız 77 oldu. Yeni araçlarımız Erzincan'a hayırlı olsun" dedi.

Vali Hamza Aydoğdu ise Erzincan'ın birlik ve beraberliğin en güzel şekilde temsil edildiği illerden biri olduğunu söyleyerek, "Bizler bir ailenin bireyleri gibi, emniyet ve jandarmamız başta olmak üzere bütün kurumlarımız, şehrimizdeki bu birlik ve beraberliğin daha da pekişmesi için, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için, şehrimizin huzuru için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Hizmete alınan yeni araçların emniyet teşkilatımıza ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Şehrimizin ve ülkemizin huzuru ve güvenliği için fedakarca görev yapan tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Onların, teknolojiyle donatılmış en güzel araçlarla görev yapması en güzel şartlarda çalışması için emek veren katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Bu güzel programın düzenlenmesinde başta İl Emniyet Müdürümüz Zafer Baybaba olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Törende işadamı Ahmet Tanoğlu'ndan da protokol huzurunda Erzincan Emniyet Müdürlüğüne 5 yeni araç bağış yapacağı sözü alındı. - ERZİNCAN