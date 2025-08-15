Erzincan-Sivas Karayolunda Kaza: 3 Ölü, 6 Yaralı

Erzincan- Sivas karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Kızıldağ mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ERZİNCAN