Erzincan- Sivas karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Kızıldağ mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ERZİNCAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Erzincan-Sivas Karayolunda Kaza: 3 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika
