Erzurum'da Bayram Güvenliği İçin 724 Tedbir - Son Dakika
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Erzurum'da Bayram Güvenliği İçin 724 Tedbir

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Polis, Ramazan Bayramı'nda Erzurum'da 24 saat sahada güvenlik tedbirlerini artırdı.

31.03.2025 10:51
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Polis huzurlu bir bayram için 24 saat sahada

ERZURUM - Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü kent merkezi ve dış ilçelerde Ramazan Bayramı kapsamında tedbir ve denetimleri artırdı.

Erzurum Şehir merkezinde günlük; 18 amir sınıfı personel, 185 trafik personeli, 156 genel hizmet personeli ile 78 motorize ekip, 115 çevik kuvvet unsuru, 30 yaya devriye personeli, 160 büro personeli (takviye) ile 4 uygulama noktası ile 5polis merkezi amirliği olmak üzere toplam: 723 personeli görev yapıyor.

Dış ilçelerde ise 34 amir sınıfı personel, 53 trafik personeli, 163 genel hizmet personeli ve 40 ekip, 60 çarşı ve mahalle bekçisi, 17 uygulama noktası ve polis merkezi amirliği olmak üzere toplamda 460 personeli görev yapıyor.

Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü Ramazan Bayramı süresince güvenliğiniz için 7/24 sahadadır" denildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da Bayram Güvenliği İçin 724 Tedbir - Son Dakika

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