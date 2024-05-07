Erzurum'da Bir Ayda 490 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika
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Erzurum'da Bir Ayda 490 Araç Trafikten Men Edildi

Erzurum\'da Bir Ayda 490 Araç Trafikten Men Edildi

Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, il genelinde yapılan denetimler sonucunda bir ayda 490 aracın trafikten men edildiğini açıkladı. Ayrıca, Nisan ayında 2 ölümlü kaza ve 132 yaralamalı trafik kazası meydana geldiği belirtildi. Yırtar, trafik eğitim faaliyetleri kapsamında binlerce kişiye eğitim verildiğini ve trafik denetimlerinin aralıksız devam edeceğini ifade etti.

07.05.2024 09:40
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Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Erzurum'da bir ayda 490 aracın trafikten men edildiğini söyledi.

İl genelinde yapılan denetim ve icra edilen faaliyetler neticesinde 78 bin 444 aracın denetlendiğini ifade eden Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, "Toplamda 490 araç trafik kurallarının hiçe sayılması, gereken belgelerin eksikliği gibi farklı nedenlerle trafikten men edildi. 80 sürücünün kurallara uymaması sebebiyle sürücü belgesi geri alındı. Erzurum'da Nisan ayı içinde 2 ölümlü kaza oldu ve 3 kişi vefat etti. Bir ay içinde 132 yaralamalı trafik kazası oldu ve 224 kişi yaralandı. Maddi hasarlı kaza sayısı ise 164 olarak gerçekleşti." şeklinde konuştu.

Yırtar, Erzurum'da trafik eğitim faaliyetleri çerçevesinde 2 bin 402 öğrenciye ve bin 909 yetişkine eğitim verildiğini belirterek, "Eğitim faaliyet sayısı 32 oldu. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğümüzce il genelinde yol kullanıcılarının güvenli bir şekilde ulaşım sağlamaları için yapılan trafik denetimlerimiz aralıksız devam edecektir. Siz değerli Erzurum Halkına, görevlerini yerine getiren personellerimize yardımcı olduğunuz için teşekkürlerimi arz ederim. Bu vesileyle Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftasını kutlarım." şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da Bir Ayda 490 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da Bir Ayda 490 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika
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