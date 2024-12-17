Erzurum'da Çay Ocağına Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Erzurum'da Çay Ocağına Silahlı Saldırı

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Husumet nedeniyle yapılan saldırıda bir kişi ağır yaralandı, saldırgan yakalandı ve tutuklandı.

17.12.2024 18:55
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Erzurum'da çay ocağına silahlı saldırı anı kamerada

Olayın ardından saldırgan polis tarafından yakalandı

ERZURUM - Erzurum'da çay ocağına yapılan silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki İ.Y., aralarında husumet bulunan İ.E.M.'ye ait iş yerine geldi ve burada montunda sakladığı pompalı tüfekle bir süre içeriyi gözetledi. Sonrasında iş yeri kapısını açarak pompalı tüfekle içeri ateş eden İ.Y., husumetlisi İ.E.M.'yi ağır yaralayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan İ.E.M.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaçan şüpheli İ.Y., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. İ.Y. polis merkezindeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. İ.Y. akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da Çay Ocağına Silahlı Saldırı - Son Dakika

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