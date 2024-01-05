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Erzurum'da feci kaza: Çarpışan araçlardan birisi bahçe duvarından aşağı uçtu - Son Dakika
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Erzurum'da feci kaza: Çarpışan araçlardan birisi bahçe duvarından aşağı uçtu

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında iki araç kavşakta çarpıştı ve daha sonra bir apartmanın bahçesine uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı ve 3'ü park halinde 5 araçta maddi hasar meydana geldi. Olay yerine polis, ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı ve polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Erzurum\'da feci kaza: Çarpışan araçlardan birisi bahçe duvarından aşağı uçtu
05.01.2024 - 22:57,  Güncelleme: 23:35
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Erzurum'da feci kaza: Çarpışan araçlardan birisi bahçe duvarından aşağı uçtu

3 kişinin yaralandığı kazada 3'ü park halinde 5 araçta maddi hasar meydana geldi

ERZURUM - Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında iki araç kavşakta çarpıştı daha sonra bir apartmanın bahçesine uçtu.

Palandöken ilçesinde kayak merkezine çıkan yol üzerinde gerçekleşen kazada Muhammet Faik Orhan ve Kadir Gökoğlan'ın kullandığı otomobiller çarpışarak bir binanın bahçesinden aşağı düştü. Kazada her iki sürücü de yaralandı ve olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldılar. Apartman sakinleri olay sonrası karşılaştıkları manzara karşısında şok oldu.

Muhammet Faik Orhan idaresindeki 34 JN 7887 plakalı otomobil ile Kadir Gökoğlan'ın kullandığı 25 FF 762 plakalı otomobil İbrahim Polat Caddesi'nde henüz sebebi belli olmayan nedenden dolayı kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonrası otomobillerden biri yaklaşık 5-6 metre yükseklikten Yenidoğan Yapı Kooperatifinin merdivenlerine, diğeri ise aynı binanın bahçesinde park halindeki 3 otomobilin üzerine devrildi. Olay yerine polis, ambulans ve AFAD ekipleri geldi. Kazada yaralanan sürücüler Erzurum Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.

(MEP-MEK-NK)

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da feci kaza: Çarpışan araçlardan birisi bahçe duvarından aşağı uçtu - Son Dakika


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