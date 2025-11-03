Erzurum'da Kovaladığı Kadını Vuran Kişi, İntihar Etti - Son Dakika
Erzurum'da Kovaladığı Kadını Vuran Kişi, İntihar Etti

03.11.2025 09:26
Erzurum\'da Kovaladığı Kadını Vuran Kişi, İntihar Etti
Erzurum'da yaşanan olayda bir kişi, kendisini kovaladığı kadını vurduktan sonra intihar etti. Olay yeri ve çevresindeki güvenlik önlemleri arttırıldı. İlgili birimler, olayın detayları ve sebepleri üzerinde duruyor.

ERZURUM'da Salih Aybas, sokak ortasında kovaladığı Nermin Tirit'i tabancayla öldürdükten sonra intihar etti. Aybas'ın 2 yıl önce Tirit'e yönelik eylemleri nedeniyle cezaevine girdiği, 22 Ekim'de de tahliye olduğu belirtildi.

Olay, sabah erken saatlerde Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde meydana geldi. Salih Aybas, kovaladığı Nermin Tirit'i oturduğu sitenin bahçesinde tabancayla vurduktan sonra kendi başına ateş etti. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde, Aybas ile Tirit'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun, olay yerine gelerek incelemede bulundu. İnceleme sonrası Tirit ve Aybas'ın cansız bedenleri Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Nermin Tirit'in Erzurum Teknik Üniversitesi'nde temizlik işçisi olarak çalıştığı, Salih Aybas'ın da Nermin Tirit'e yönelik eylemleri nedeniyle 2023 yılında 'Kadına yönelik şiddet', 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Tehdit' suçlarından cezaevine girdiği ve 22 Ekim'de tahliye olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Kaynak: DHA

