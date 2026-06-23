Erzurum\'da Naim Gölleroğlu\'na Destek Açıklaması

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, merhum Naim Gölleroğlu hakkında son günlerde kamuoyunda yapılan açıklamalara ilişkin yazılı bir açıklama yayımlayarak, sanatçı Nihat Doğan'ın kullandığı ifadeleri kınadı.

Kent Konseyi tarafından yapılan açıklamada, merhum Naim Gölleroğlu'nun Erzurum'un önemli manevi değerlerinden biri olduğu vurgulanarak, kendisine yönelik mesnetsiz ve haksız ifadelerin başta Gölleroğlu Ailesi olmak üzere Erzurum halkını derinden üzdüğü belirtildi.

"Naim Hocamız Erzurum'un Kültür Elçisiydi"

Erzurum Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Merhum Naim Gölleroğlu Hocamız, Erzurum insanının gönlünde müstesna bir yere sahip, okunan, dinlenen ve takip edilen önemli şahsiyetlerden biriydi. Aydın ve renkli kişiliği, engin bilgi birikimi, kültürü ve mütevazı yaşam tarzıyla her zaman dikkat çekmiş, Erzurum'un adeta kültür elçisi olmuştur. Yüzlerce alim yetiştiren bu kadim topraklarda Naim Gölleroğlu Hocamızın böylesine sevilen ve saygı duyulan bir şahsiyet haline gelmesinin en önemli nedenlerinden biri; güler yüzlü, hoşgörülü, insanlara dini sevdiren yaklaşımıdır. Bunun yanında, hayatı boyunca din istismarcılarına ve sahte şeyhlere karşı duruş sergilemiş, bu konuda mücadele vermiştir."

"Sosyal Hayattan ve Kültürden Kopuk Bir İsim Değildi"

Açıklamada, Naim Gölleroğlu'nun halkla güçlü bir iletişim kurduğu belirtilerek şu değerlendirmelerde bulunuldu: "Erzurum şivesiyle halkın anlayabileceği şekilde konuşması, hutbe ve vaazlarını içtenlikle sunması, yaptığı benzetmeler ve verdiği örneklerle toplum üzerinde derin bir etki bırakmıştır. Bu nedenle görev yaptığı camiler her zaman dolup taşmıştır. Sözleri, nükteleri, hazır cevaplılığı ve yaşam tarzıyla dikkat çeken hocamız, yalnızca dini çevrelerde değil, Erzurum'un sosyal hayatında ve farklı kesimlerinde de büyük saygı görmüştür. Naim Hocamızın okuma aşkını yakın dostu, dönemin Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz şu sözlerle ifade etmiştir: 'Naim Hocamız aşk ehli bir insandı. Yerinde duramazdı. Yeri asla doldurulamaz.'"

"Cumhuriyet Değerlerine Bağlı Bir Gönül İnsanıydı"

Kent Konseyi açıklamasında, Naim Gölleroğlu'nun sosyal ve kültürel yönüne de dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi: "Naim Hoca, din adamlığının yanı sıra sosyal yönü son derece güçlü bir şahsiyetti. Sanatsal etkinliklere katılır, tiyatro oyunlarını takip eder, statlarda ve cirit meydanlarında halkla iç içe olurdu. Bu yönüyle toplumun her kesimi tarafından sevilen ve saygı duyulan bir isimdi. Cumhuriyet değerlerine gönülden bağlı olan hocamız, kaleme aldığı Atatürk şiiriyle de geniş kesimlerin takdirini kazanmıştır. Ayrıca 1993 yılında yaşanan Yavi ve Çiçekli olaylarının ardından sergilediği sağduyulu tutum, toplumsal birlik ve beraberliğin korunmasına önemli katkılar sağlamıştır."

"Bu Çirkin İfadeleri Asla Kabul Etmiyoruz"

Açıklamanın sonunda ise şu ifadelere yer verildi: "Erzurum Kent Konseyi ve sivil toplum kuruluşları olarak, merhum Naim Gölleroğlu Hocamıza yönelik isnat edilen çirkin ifadeleri asla kabul etmiyoruz. Her sohbetinde Yunus Emre'den, Emrah'tan, İbrahim Hakkı Hazretleri'nden, Niyazi Mısri'den ve Alvarlı Muhammed Lütfi Efendi'den şiirler okuyarak gönüllere hitap eden böylesine kıymetli bir şahsiyete yönelik yapılan haksız, mesnetsiz ve incitici açıklamaları şiddetle kınıyoruz. Erzurumlular olarak hukuki ve toplumsal duruşumuzu kararlılıkla sürdürecek, Nihat Doğan'ı bu niteliksiz yakıştırmaları nedeniyle Gölleroğlu Ailesi ve Erzurum halkından özür dilemeye davet ediyoruz." - ERZURUM