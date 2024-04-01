Erzurum\'da polis, dolandırıcılık tuzağına düşen genç kadına yardım etti

Erzurum'da polis, dolandırıcıların tuzağına düşen genç kadına son anda yardım etti ve para göndermesine engel oldu.
İnsanları telefonla arayıp farklı yalanlarla dolandıran şahıslar yine boş durmuyor. Dolandırıcılar bu kez Erzurum'da ikamet eden Afganistan uyruklu bir genç kadını tuzağa düşürmeye çalıştı. Ancak polisin erken müdahalesi sonucu dolandırıcılar amaçlarına ulaşamadı. Alınan bilgilere göre; Şanlıurfa'da bulunan E.T. isimli bir şahıs H.S.'yi telefonla arayarak, "Seni Şanlıurfa'dan arıyoruz. Biz polisiz. Burada bir hırsızlık oldu, annenin kimliği olay yerinde bulundu. Sizin suçsuz olduğunuzu biliyoruz. Ama bunu ispatlamak için vereceğimiz hesap numarasına para göndermeniz gerek. Yoksa başınız ciddi anlamda belaya girecek" dedi.
Bunun üzerine panikleyen ve korkan genç kadın evde bulunan 3 bileziği kuyumcuda bozdurdu ve 69 bin TL ile bankaya geldi. Bu arada kadının yakınları olaydan haberdar oldu ve hemen polise ihbarda bulundu. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri hızlı bir şekilde hareket etti ve genç kadını parayı havale etmek için bankada sıra beklerken buldu. Polis böylece dolandırıcılara para havalesi yapılmasına engel oldu.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken genç kadını dolandırmak isteyen E.T. isimli şahsın yakalanması için çalışma yapıldığı öğrenildi. - ERZURUM
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