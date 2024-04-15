Erzurum'da şeker fabrikasında çıkan yangın korkuttu
ERZURUM - Erzurum'da şeker üretimi yapan bir özel fabrikada çıkan yangın paniğe sebep oldu.
Erzurum'un Aziziye ilçesi Ilıca Mahallesi'nde bulunan ve özel bir şirkete ait olan şeker fabrikasında çıkan yangın korkuttu. Şehir merkezinde de dumanları görünen yangına önce fabrikanın imkanları ile müdahale edildi. Ancak alevler artınca Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinden yardım istendi. Şeker pancarı alım kampanyası zamanlarında çalışanların barınması için kullanılan tek katlı binada tadilat çalışmaları esnasında yangının çıktığı öğrenildi.
Erzurum Şeker Fabrikası Genel Müdürü Necati Karavaizoğlu, kaynak kıvılcımından çıktığı tahmin edilen yangında yaralı olmadığını ve binanın çatı kısmının tamamen kullanılmaz hale geldiğini söyledi. Yaklaşık 2 saat devam eden yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda tamamen söndürüldü. Çalışmalar esnasında dumandan etkilenen bir itfaiye erine sağlık personeli ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Yangının çıktığı binaya olay yeri inceleme ekipleri geldi. Polis yangınla ilgili soruşturma ve incelemesini sürdürüyor.
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