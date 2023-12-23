 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Erzurum'da trafikte husumetli gençler arasında bıçaklı kavga - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum'da trafikte husumetli gençler arasında bıçaklı kavga

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde aralarında husumet bulunan iki genç, trafikte karşılaşınca sözlü tartışma başladı. Tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü ve S.B. bıçaklanarak hayatını kaybetti. F.Ç. ise gözaltına alındı.

Erzurum\'da trafikte husumetli gençler arasında bıçaklı kavga
23.12.2023 - 11:30,
Abone Ol

Erzurum'da aralarında husumet bulunan iki genç trafikte karşılaşınca kan aktı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 25 FY 335 plakalı araçta bulunan F.Ç.(18) geçmişte arkadaş oldukları ve sonrasında aralarında husumet bulunan S.B. (23) ile trafikte karşılaşınca aralarında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüştüğü olayda F.Ç. S.B.'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan S.B. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken F.Ç. gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Yakutiye, Erzurum, Trafik Kazaları, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da trafikte husumetli gençler arasında bıçaklı kavga - Son Dakika


11:47
CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi
11:35
Yalı Çapkını'nda Seyran'ın İtirafları Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu Yalı Çapkını'nda Seyran'ın İtirafları Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu
11:27
Seçim mutabakatının detayları netleşti! AK Parti İstanbul'da 2 ilçeyi MHP'ye bıraktı Seçim mutabakatının detayları netleşti! AK Parti İstanbul'da 2 ilçeyi MHP'ye bıraktı
11:26
Bulgar ve Yunan turistler Edirne'de yılbaşını karşılayacak Bulgar ve Yunan turistler Edirne'de yılbaşını karşılayacak
11:23
Kulüpler, yabancı sınırında değişiklik istiyor Kulüpler, yabancı sınırında değişiklik istiyor
11:01
İsrail ordusu Gazze'ye yönelik kara saldırılarını sonlandırmaya hazırlanıyor İsrail ordusu Gazze'ye yönelik kara saldırılarını sonlandırmaya hazırlanıyor
10:45
Okan Buruk kara kara düşünüyor! Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi? Okan Buruk kara kara düşünüyor! Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi?
10:21
ABD Anayasa Mahkemesi'nin ilk kadın üyesi Sandra Day O'Connor için düzenlenen cenaze töreninde kadın subay yere yığıldı ABD Anayasa Mahkemesi'nin ilk kadın üyesi Sandra Day O'Connor için düzenlenen cenaze töreninde kadın subay yere yığıldı

Son Dakika
11:47 CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi
11:35 Yalı Çapkını'nda Seyran'ın İtirafları Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu
11:27 Seçim mutabakatının detayları netleşti! AK Parti İstanbul'da 2 ilçeyi MHP'ye bıraktı
11:23 Kulüpler, yabancı sınırında değişiklik istiyor
11:26 Bulgar ve Yunan turistler Edirne'de yılbaşını karşılayacak
11:01 İsrail ordusu Gazze'ye yönelik kara saldırılarını sonlandırmaya hazırlanıyor
10:45 Okan Buruk kara kara düşünüyor! Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi?
10:21 ABD Anayasa Mahkemesi'nin ilk kadın üyesi Sandra Day O'Connor için düzenlenen cenaze töreninde kadın subay yere yığıldı
10:06 Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı, uyuşturucu ve kumar batağına düştüğünü itiraf etti
09:57 Beşiktaş, dünya devinin eski hocasına teklif yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 12:27:37. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da trafikte husumetli gençler arasında bıçaklı kavga - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement