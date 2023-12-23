Erzurum\'da trafikte husumetli gençler arasında bıçaklı kavga

Erzurum'da aralarında husumet bulunan iki genç trafikte karşılaşınca kan aktı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 25 FY 335 plakalı araçta bulunan F.Ç.(18) geçmişte arkadaş oldukları ve sonrasında aralarında husumet bulunan S.B. (23) ile trafikte karşılaşınca aralarında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüştüğü olayda F.Ç. S.B.'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan S.B. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken F.Ç. gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. - ERZURUM