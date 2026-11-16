Erzurum Paşapınarı'nda takla atan otomobil ağaca çarptı, sürücü hafif yaralandı - Son Dakika
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Erzurum Paşapınarı'nda takla atan otomobil ağaca çarptı, sürücü hafif yaralandı

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Erzurum Paşapınarı\'nda takla atan otomobil ağaca çarptı, sürücü hafif yaralandı
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Erzurum Paşapınarı\'nda takla atan otomobil ağaca çarptı, sürücü hafif yaralandı
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Erzurum-Pasinler kara yolu Paşapınarı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Otomobilde yalnız olduğu öğrenilen ve hafif yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'da kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 25 ADC 659 plakalı otomobil, Erzurum- Pasinler kara yolu Paşapınarı mevkiinde takla attı. Yan dönerek yol kenarındaki ağaca çarpan araçtaki sürücü hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde yalnız olduğu öğrenilen yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaPasinlerErzurumGüncelSon Dakika

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