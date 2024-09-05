Erzurum Valisi'nden Düğün Konvoylarında Silah Kullanımına Uyarı - Son Dakika
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Erzurum Valisi'nden Düğün Konvoylarında Silah Kullanımına Uyarı

Erzurum Valisi\'nden Düğün Konvoylarında Silah Kullanımına Uyarı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, ildeki asayiş rakamlarını değerlendirirken düğün konvoylarındaki silahlı davranışlara dikkat çekti. 2022 ile 2023'ün ilk 8 ayındaki asayiş olayları karşılaştırıldığında, olay sayısında %3,5 artış gözlemlendi. Aydınlatma oranlarının arttığını belirten Vali Çiftçi, dolandırıcılıklara karşı vatandaşları uyararak, düğünlerde silah kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

05.09.2024 13:51
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, ildeki 8 aylık asayiş rakamları ile ilgili değerlendirmeler yaparken özellikler düğün konvoyları ve silahlı magandalar konusunda uyarılarda bulundu.

Erzurum'da emniyet ve asayişle ilgili ait geçen senenin ilk 8 ayı ile bu senenin ilk 8 ayının karşılaştırmasını yapan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Geçen sene ilimizde 7 bin 387 olay meydana gelmişken bu sene toplamda 7 bin 648 asayiş olayının meydana geldiğini gözlemliyoruz. Geçen seneye göre artış oranı yüzde 3,5 olmuştur. Bu artışlar neden kaynaklanıyor? Onun da açıklanmasında, bilinmesinde fayda var. Asayiş ekiplerimizin yapmış olduğu uygulamalar ne kadar artarsa bunun neticesinde asayiş olaylarımızın da arttığını görüyoruz. Bu aslında fena da bir şey değil. Uygulamalar arttıkça elde ettiğimiz asayiş olaylarında, diğer olaylarda elde ettiğimiz silahlar, kesici delici aletlerin de arttığını görüyoruz" diye konuştu.

"Aydınlatma oranlarında ülke ortalamasının üzerinde"

Asayiş olaylarında aydınlatma oranlarının da kendileri açısından önemli olduğunu vurgulayan Vali Çiftçi, "Asayiş olaylarında geçen sene aydınlatma oranı yüzde 94,8 iken bu sene aydınlatma oranlarımız yüzde 98,5'e çıkmış durumda. Aydınlatma oranlarımızın artmış olması bizim açımızdan sevindirici bir gelişme. Bunu ülke oranıyla, ülke aydınlatma oranıyla kıyasladığımız zaman da ülke aydınlatma oranının beş puan üzerinde olduğunu görüyoruz. Asayiş olayları dediğimiz zaman şunları anlamamız gerekiyor. Birtakım alt başlıklar var. Kişilere karşı işlenen suçlar, mal varlığına karşı işlenen suçlar ve devlete millete karşı işlenen suçlar, topluma karşı işlenen suçlar ve takibi gereken olaylar diye alt başlıkları var. Bunların içerisinde en önemli olanları kişilere karşı işlenen suçlar ve mal varlığına karşı işlenen suçlar. Erzurum'da her ikisinde de bir azalış oranı söz konusu. Özellikle mal varlığına karşı işlenen suçlardaki azalma daha da dikkat çekici bir oranda. Bu da ilimiz açısından sevindirici bir gelişme" şeklinde konuştu.

Vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı

Daha önce vatandaşları mal varlığına karşı işlenen suçlarda ve kişilere karşı işlenen suçlarda dikkatli olmaya çağırdıklarını hatırlatan Vali Çiftçi, "Dolandırıcılık dediğimiz olaylar daha çok da internet üzerinden gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık olayları. Bu dolandırıcılık olayları ağırlığını korumaya devam ediyor. Dolandırıcılar, özellikle internet üzerinden bu işi yapanlar vatandaşlarımızı kandırmaya, kendi tuzaklarına düşürmeye devam ediyorlar. Bir kez daha vatandaşlarımızın dikkatini çekmek istiyorum. Vatandaşlarımız bu tür kişilere itibar etmesinler. Bunlar aradıkları zaman hemen telefonu kapatıp 112'yi arasınlar. Emniyet ve jandarmaya bu kişileri şikayet etsinler. Jandarma, polis, savcı kimseden kesinlikle para istemez. Bankaya gitmesini istemez. Dolayısıyla bu şekilde telefonla aranan vatandaşımız olduğunda bu kişilerin tuzağına düşmesinler. Hemen telefon kapatıp arayan numarayı emniyetimize, jandarmamıza ihbar etsinler. Tuzaklarına düşmesinler" dedi.

"Düğün evleri cenaze evlerine dönmesin"

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan asayiş toplantısına İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı ve Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar katıldı. Daha önce düğün konvoylarıyla ilgili bir konuya dikkat çektiğini vurgulayan Vali Mustafa Çiftçi, "Gelin alırken genelde bazı vatandaşlar sağa sola ateş açıyorlar. Artık günümüzde toplu yaşam epey arttı. Bu kişiler silah sıkarken üst katlarda bulunan insanlara isabet olabileceğini hatta bazen yorgun mermi diyoruz. Bunlar böyle belli bir noktaya çıktıktan sonra düşüyor. Onun da bir insanın vücuduna isabet edebileceğini, hayatına mal olabileceğini düşünmeliyiz. Dolayısıyla düğün evlerinin matem evlerine dönüşmesini istemiyoruz. Düğünlerde silah atılmasını istemiyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istirham ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum Valisi'nden Düğün Konvoylarında Silah Kullanımına Uyarı - Son Dakika

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