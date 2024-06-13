Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Vatandaşları Dolandırıcılara Karşı Uyardı - Son Dakika
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Vatandaşları Dolandırıcılara Karşı Uyardı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi başkanlığında gerçekleştirilen İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı'nda, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı. Vali Çiftçi, telefon ve internet üzerinden dolandırıcılık yapanların kendilerini de aradığını belirterek, vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Kurban Bayramı tatili süresince huzur ve güvenin sağlanması için tedbirlerin alındığını ve denetimlerin artırılacağını ifade etti.

13.06.2024 16:11
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi başkanlığında "İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı" gerçekleştirildi, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Binası Toplantı Salonu'nda basına açık olarak gerçekleşen toplantıda; Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 9 gün sürecek olan Kurban Bayramı tatilinin huzur ve güven içerisinde geçirilebilmesi için Valilik olarak her türlü tedbirin alındığını, bayram öncesi, bayram sırası ve bayram sonrasında denetimlerin artırılacağını ifade etti. İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı'na; Vali Çiftçi, Erzurum İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ve İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar katıldı.

"Dolandırıcılar bizleri de zaman zaman arıyorlar"

Telefon ve internet benzeri yollardan dolandırıcılık olaylarına daha önce dikkat çektiklerini ifade eden Vali Mustafa Çiftçi, "Geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında bir azalma seyri var. Bununla birlikte internet ve telefon üzerinden dolandırıcılık yapanlar bizleri de arıyorlar. Bizleri de bir şekilde ağlarına düşürmeye çalışıyorlar. Vatandaşların bu tarz kişilere karşı dikkatli olması gerektiğini hatırlatıyoruz" dedi.

"Bayram sevinci yasa dönüşmesin"

Vatandaşları trafik kurallarına uyması konusunda uyaran Vali Çiftçi şöyle konuştu, "Bayram sevincinin yasa dönüşmemesi için bu hususları hatırlattıktan sonra ilimizin Emniyeti, asayişi, uyuşturucu ile, terörle, düzensiz göçle mücadelesi konularına da ana hatlarıyla ifade etmek istiyorum. Vereceğim rakamlar geçen sene, 1 Ocak 31 Mayıs tarihleriyle 2024 yılının 1 Ocak 31 Mayıs tarihlerini kapsamaktadır. Asayiş olaylarında kişilere karşı işlenen suçların yüzde 4 arttığını mal varlığına karşı işlenen suçları yüzde 15 azaldığını söyleyebilirim. Asayiş uygulamalarımızda ele geçirdiğimiz ruhsatsız silah sayısının, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 32 arttığını ifade etmem gerekir"

"Erzurum'da yabancı sayısı azalma seyrinde"

Erzurum'da geçen seneye göre toplam yabancı sayısını yüzde 19 azaldığını ve yabancı şahısları şüpheli olarak karıştıkları olay sayısının yüzde 17 azaldığını belirten Çiftçi, "Bu husus hükümetimizin ve İçişleri Bakanlığımızın düzensiz göçle mücadelede kararlı ve başarılı olduğunu göstermektedir. Asayiş konusunda değineceğim son husus, aranan şahıslarla ilgili olacaktır. Geçen sene yılın ilk 5 ayında 2 bin 253 kişi yakalanmışken, bu yılın aynı döneminde 2 bin 639 kişi yakalanmış ve adli mercilerin talimatları doğrultusunda işlem yapılmıştır. İkinci olarak "Uyuşturucu ile Mücadele" konusuna göz attığımızda; olay sayısının yüzde 2 oranında az bir artış kaydettiğini, şüpheli sayısının ise yüzde 17 azaldığını söyleyebilirim. Bu rakamlar hem Emniyet Müdürlüğümüzün hem de Jandarma Komutanlığımızın narkotik suçlarla mücadelede başarılı olduğunu, zehir tacirlerine göz açtırmadığını ortaya koymaktadır" şeklinde konuştu.

"Huzurlu ve güvenli şehir istiyoruz"

"Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele" konusuna bakıldığında 2023 yılının ilk 5 ayında 153 operasyon yapılmışken bu yılın aynı döneminde 161 operasyon yapıldığını vurgulayan Vali Çiftçi, "Operasyon sayısının yüzde 5 arttığını, gözaltı sayısını yüzde 16 arttığını, tutuklama sayısının da yüzde 150 arttığını ifade etmek gerekir. Dördüncü olarak terör olaylarında geçen sene Emniyet ve Jandarma birimlerimiz tarafından 341 operasyon yapılmışken bu yılın aynı döneminde 521 operasyon yapılmıştır. Artış oranı yüzde 53'tür. Gayemiz; ilimizin daha huzurlu, daha güvenli olmasını sağlamak, suç ve suçlularla etkin bir mücadele yürütmek, suç işlenmesini azaltmak, ilimizin huzuruna kastedenlere fırsat vermemektir" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Vatandaşları Dolandırıcılara Karşı Uyardı - Son Dakika

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