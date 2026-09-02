Esenler'de aileyi tartışan şahıs polise aracını sürdü, o anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Esenler'de aileyi tartışan şahıs polise aracını sürdü, o anlar kamerada

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Esenler Dörtyol Meydanı'nda ailesiyle tartışan bir kişi, kesici aletle kendine zarar verdikten sonra polis ekiplerinin üzerine aracı sürdü. Polis, aracın lastiklerine ateş ederek durdurdu; şahıs hastaneye kaldırılırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Esenler'de bir kişi önce kesici aletle kendisine zarar verdi, sonra kullandığı aracı polis ekiplerinin üzerine sürdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DURMAYIP KAÇMAYA KALKTI

Olay, saat 13.00 sıralarında Esenler Dörtyol Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, ailesi ile tartışan bir şahıs, kesici aletle araç içerisinde kendisine zarar vererek yaralandı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı sakinleştirmek istedi.

Şahıs ise kullandığı aracı polisin üzerine sürmeye başladı. 'Dur' ihtarına uymayan şahıs çevrede paniğe neden oldu. Polis ekipleri aracın lastiklerine ateş ederek aracı durdururken, ikna edilmesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Olay esnasından yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kendisine kesici alet ile zarar veren şahsın kullandığı aracı polis ekiplerinin üzerine sürdüğü, polis ekiplerinin ise şahsın kullandığı aracın lastiklerine ateş ederek durduğu anlar yer alıyor.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Cep Telefonu, Güvenlik, 3. Sayfa, İstanbul, Esenler, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenler'de aileyi tartışan şahıs polise aracını sürdü, o anlar kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan’dan Türkiye itirafı: Artık hesaba katmak zorundayız Yunanistan'dan Türkiye itirafı: Artık hesaba katmak zorundayız
Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken gelişme: Eski erkek arkadaşı 4 saat ifade verdi Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken gelişme: Eski erkek arkadaşı 4 saat ifade verdi
AK Parti’yi yasa boğan ölüm Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan taziye mesajı geldi AK Parti'yi yasa boğan ölüm! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı geldi
Çanakkale’de feci kaza: 5 yaşındaki Masal hayatını kaybetti Çanakkale'de feci kaza: 5 yaşındaki Masal hayatını kaybetti
Kayseri’de akraba kavgası kanlı bitti: 24 yaşındaki genç bıçaklandı Kayseri'de akraba kavgası kanlı bitti: 24 yaşındaki genç bıçaklandı
Markette silahlı düello Müşterilerin arasında kurşun yağdırdılar Markette silahlı düello! Müşterilerin arasında kurşun yağdırdılar
ABD düğün evini kana buladı, İran’dan jet misilleme geldi ABD düğün evini kana buladı, İran'dan jet misilleme geldi

22:22
İspanya’da göçmen krizi protestoları büyüyor Binlerce kişi sokaklara döküldü
İspanya'da göçmen krizi protestoları büyüyor! Binlerce kişi sokaklara döküldü
21:54
KKTC’de gemi faciasının ardından kriz büyüyor Hükümetten çekiliyorlar
KKTC'de gemi faciasının ardından kriz büyüyor! Hükümetten çekiliyorlar
21:51
Otopsi raporundan sonra Erhan Çelik isyan etti: Hesap verecekler
Otopsi raporundan sonra Erhan Çelik isyan etti: Hesap verecekler
21:29
Konyaspor’a eski yöneticilerinden icra şoku
Konyaspor'a eski yöneticilerinden icra şoku
20:51
“Satanizm“ tepkilerinin ardından Anyma’nın İstanbul konseri iptal edildi
"Satanizm" tepkilerinin ardından Anyma’nın İstanbul konseri iptal edildi
19:05
Bahçeli’den dikkat çeken “Amedspor“ açıklaması
Bahçeli'den dikkat çeken "Amedspor" açıklaması
18:54
Adana’da beton mikseri yayayı ezdi: 1 ölü
Adana'da beton mikseri yayayı ezdi: 1 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 23:34:47. #7.13#
SON DAKİKA: Esenler'de aileyi tartışan şahıs polise aracını sürdü, o anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement