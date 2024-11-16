Esenler'de Hırsızlık: Kamerada Yakalandı - Son Dakika
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Esenler'de Hırsızlık: Kamerada Yakalandı

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Esenler'de bir banka şubesine giren hırsız, para bulamayınca kaçtı; parmak iziyle yakalandı.

16.11.2024 15:42
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Esenler'de hırsızlık anı kamerada: Girdiği banka şubesinde para bulamayan hırsızı parmak izi ele verdi

İSTANBUL - İstanbul Esenler'de akşam saatlerinde yangın merdiveninden bir banka şubesine giren ve içeride para bulamayınca kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Banka şubesinde yaklaşık 20 dakika boyunca para arayan şüpheliyi parmak izi ele verirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 10 Ekim 2024 tarihinde Esenler'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde bankaya gelen çalışanlar çekmecelerin karıştırıldığını ve elektronik cihazlara zarar verildiğini gördü. Bunun üzerine banka çalışanları durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar sonrası harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bankada bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemelerde şüphelinin yangın merdivenlerinden içeriye girdiğini ve bir süre içerde dolaştıktan sonra dolap ve çekmeceleri karıştırdığını gördü. Görüntülerin devamında yaklaşık 20 dakika boyunca içeride kalan şüpheli bir şey bulamayınca geldiği yardın merdivenini kullanarak buradan ayrıldığını belirledi. İncelemelerin devamında parmak izi çalışması yapan ekipler şahsın kimliğinin Soner M., olduğunu tespit etti. Hakkında 3 suç kaydı bulunan şüpheli M., Esenler'de yakalanarak gözaltına alındı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen şüpheli Soner M., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenler\'de Hırsızlık: Kamerada Yakalandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenler'de Hırsızlık: Kamerada Yakalandı - Son Dakika

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