 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Esenler'de seyir halindeki araç alev aldı: O anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Esenler'de seyir halindeki araç alev aldı: O anlar kamerada

Esenler'de seyir halindeki hafif ticari aracın motor bölümünde yangın çıktı. Vatandaşların müdahalesi yetersiz kalınca itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangında can kaybı yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

27.01.2024 - 15:29,
Abone Ol

Esenler'de seyir halindeki araç alev aldı: O anlar kamerada

İSTANBUL - Esenler'de seyir halindeki hafif ticari aracın motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan araca vatandaşların yangın tüpüyle yaptıkları müdahale yetersiz kalınca, yangın olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Maddi hasar meydana gelen aracın yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 12.30 sıralarında Esenler Birlik Mahallesi Köyiçi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki hafif ticari aracın motor bölümü henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Araç sürücüsü dumanların yükseldiğini görünce, aracı kenara çekti. Hızla araçtan inen sürücünün ardından alevler yükselmeye başladı. Trafikte yer alan diğer sürücülerin yangın tüpleriyle müdahalelerine rağmen büyüyen alevler, aracın motor kısmından başlayarak ön tarafı tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri bölgede önlem alırken, itfaiyenin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan aracın yandığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, hafif ticari aracın motor kısmından yandığı, vatandaşların yangın tüpleri ile müdahale ettiği ardından ise olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de alevlere müdahale ederek yanan aracı söndürdükleri görülüyor.

"Araç kendiliğinden yandı"

Yangını anlatan Halil Ziyaoğlu, " Kavşakta hafif ticari araç yandı. Şoför kavşakta kenara çekti. Araç kendiliğinden yandı. Daha sonra vatandaşlarımız yangın tüpleri ile destek verdiler. İtfaiye geldi araç söndürüldü. Şuanda çekiciler geldi aracı alıp götürecekler çok geçmiş olsun" dedi.

Esenler\'de seyir halindeki araç alev aldı: O anlar kamerada
Kaynak: İHA
YORUMLAR

İtfaiye, Esenler, İtfaiye, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenler'de seyir halindeki araç alev aldı: O anlar kamerada - Son Dakika


15:49
İptal edilen gol yargıya taşındı! Mahkemeden dünya futbolunda emsal olacak karar çıktı İptal edilen gol yargıya taşındı! Mahkemeden dünya futbolunda emsal olacak karar çıktı
15:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İzmir ilçe adaylarını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İzmir ilçe adaylarını açıkladı
15:00
Esra Ezmeci ile Yeni Baştan, Yılın En Hayırsever Programı seçildi Esra Ezmeci ile Yeni Baştan, Yılın En Hayırsever Programı seçildi
14:57
İmamoğlu ve Kurum'a bir rakip daha! İlk mesajı 'Ortalık çok karışacak' oldu İmamoğlu ve Kurum'a bir rakip daha! İlk mesajı "Ortalık çok karışacak" oldu
14:55
Beşiktaş'ta son haftaların golcüsü Semih Kılıçsoy, Sivasspor kafilesine alınmadı Beşiktaş'ta son haftaların golcüsü Semih Kılıçsoy, Sivasspor kafilesine alınmadı
14:51
Genç kızın Murat Kurum'dan isteği şaşırttı: 'Bir yere çıkamıyorum' Genç kızın Murat Kurum'dan isteği şaşırttı: "Bir yere çıkamıyorum"
14:30
Ünlü oyuncu Songül Öden, ilk bebeğini kucağına aldı Ünlü oyuncu Songül Öden, ilk bebeğini kucağına aldı
14:17
Fethiye'de İnşaat Müteahhitleri Derneğine kumar operasyonu Fethiye'de İnşaat Müteahhitleri Derneğine kumar operasyonu

Son Dakika
15:49 İptal edilen gol yargıya taşındı! Mahkemeden dünya futbolunda emsal olacak karar çıktı
15:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İzmir ilçe adaylarını açıkladı
15:00 Esra Ezmeci ile Yeni Baştan, Yılın En Hayırsever Programı seçildi
14:57 İmamoğlu ve Kurum'a bir rakip daha! İlk mesajı "Ortalık çok karışacak" oldu
14:55 Beşiktaş'ta son haftaların golcüsü Semih Kılıçsoy, Sivasspor kafilesine alınmadı
14:51 Genç kızın Murat Kurum'dan isteği şaşırttı: "Bir yere çıkamıyorum"
14:30 Ünlü oyuncu Songül Öden, ilk bebeğini kucağına aldı
14:17 Fethiye'de İnşaat Müteahhitleri Derneğine kumar operasyonu
14:08 Mine Kırıkkant, intihal davasını kazandığı Elif Şafak'ı hedef aldı: FETÖ'nün ürünü
14:06 Partilerin oy pusuladaki yerleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 16:35:54. #1.12#
SON DAKİKA: Esenler'de seyir halindeki araç alev aldı: O anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement