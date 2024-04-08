İstanbul'da bulunan Esenyurt Devlet Hastanesi'ne yeni yapılan ek binadaki elektrik çalışmaları nedeniyle ameliyathane ve yoğun bakım servisi dışındaki tüm alanlar kapatıldı. Hasta alımını duran hastaneye gelen vatandaşlar, çevredeki devlet hastanelere yönlendirildi.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nde ameliyathane ve yoğun bakım dışında acil servis de dahil olmak üzere tüm alanlar elektrik arıza çalışmaları nedeniyle akşam saat 17.00'ye kadar kapatıldı. Muayene olmak için gelen vatandaşların kapıda kaldığı hastanede güvenlik, gelen hastaları çevredeki hastanelere yönlendirdi.
Randevusu olanlar ve acil servisten giriş yapmak için hastaneye gelen vatandaşlar ise geldikleri gibi dönmek zorunda kaldı. Kolu kırık olduğu için kontrole gelen bir vatandaş, "Mağdur oldum bayram önü." sözleriyle tepki gösterdi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Esenyurt Devlet Hastanesi'nde elektrik arızası nedeniyle hasta kabulü durduruldu - Son Dakika
Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, 140 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ve 6,05 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayın ardından 3 kişi tutuklandı.
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