Esenyurt'ta 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Esenyurt'ta 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

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Cinsel istismar şüphesiyle alıkonulan 14 yaşındaki çocuk, operasyon sonrası yaşamını yitirdi.

04.12.2024 18:48
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Esenyurt'ta bir evde alıkonularak vurulan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta cinsel istismar şüphesiyle bir eve düzenlenen operasyonda polis memuru yaralanmıştı. İstismar şüphelisinin evde zorla tutup yaraladığı 14 yaşındaki çocuğun bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.

İstanbul Esenyurt 2 Aralık'ta Yenikent Mahallesi 670 Sokak'ta saat 23.00 sıralarında polis ekiplerine giden 15 yaşındaki Y.K.O. yanındaki arkadaşının bir kişi tarafından alıkonulduğunu ihbar etmişti. İhbar üzerine harekete geçen ekipler daireye operasyon düzenlediği sırada şüpheli M.Ö. tarafından silahla ateş açılmıştı. Açılan ateş sonrası polis memuru N.Y. ağır yaralanmıştı. Olay üzerine özel harekat polisleri de daireye operasyon düzenlemiş ve M.Ö. ile evde zorla tuttuğu İ.S.Y.'yi yaralı halde bulmuştu. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri, şüpheli M.Ö. ile evde tutulan İ.S.Y.'ye ilk müdahalede bulunarak hastaneye kaldırdı. Evde zorla tutulan İ.S.Y.'nin bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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