Esenyurt'ta 2'nci kat penceresinden düşen küçük çocuk hafif yaralanarak kurtuldu - Son Dakika
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Esenyurt'ta 2'nci kat penceresinden düşen küçük çocuk hafif yaralanarak kurtuldu

Esenyurt'ta yaşadığı apartmanın ikinci katından düşen 3 yaşındaki çocuk, hafif yaralı olarak kurtuldu. Çocuğun düştüğü anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olay, geçtiğimiz Pazartesi sabah saatlerinde Esenyurt Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi.

05.06.2024 10:14
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Esenyurt'ta 2'nci kat penceresinden düşen küçük çocuk hafif yaralanarak kurtuldu

Esenyurt'ta yaşadığı apartmanın ikinci katından düşen çocuk kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta apartmanın 2. kat penceresinden düşen 3 yaşındaki çocuk, hafif yaralı olarak kurtuldu. Çocuğun düştüğü anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi sabah saatlerinde Esenyurt Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 4 katlı binanın 2. katındaki evinde pencereye çıkan 3 yaşındaki çocuk, aşağı düştü. Çocuğun düştüğünü gören işyeri çalışanı Yılmaz Öztürk, yanına koşarak kontrol etti. İhbar üzerine sokağa gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sadece kolunda çatlak bulunarak taburcu edilen çocuğun düştüğü anlar sokak üzerindeki işyerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

"Benim çocuğumu Allah korudu"

Olayla ilgili konuşan Anne Rozhal Seyliyeva, "Yatak odasında oğlumun kendi yatağı vardı. Çok sıcak olduğu için camı açık bıraktık. Camlarınızı açık bırakmayın. Benim çocuğumu Allah korudu. İkinci kattan düştü. Ben olayda evde değildim markete gitmiştim. Evdeki eşim de tuvaletteydi. Sokaktaki işyeri çalışanları yardımcı oldu. Allah razı olsun. Uykusundan kalkıp yatağına çıkmış. Oradan da cama tırmanmış. Durumu çok şükür iyi. Sadece elinde bir çatlak var" dedi.

Çocuğun düştüğünü görerek yardım eden işyeri çalışanı Yılmaz Öztürk, "Sabah 08.00'da işyerini açtım. Dışarı kapıya çıktım. Çay içerken bir ses geldiğini fark ettim. Ben ilk başta poşet düştüğünü sandım. Dönüp baktığımda yerde çocuğu gördüm. Herhangi bir yerinde kırık olup olmadığını kontrol ettim. Ambulansı aradık ve alıp götürdüler. İnsan ister istemez korkuyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta 2'nci kat penceresinden düşen küçük çocuk hafif yaralanarak kurtuldu - Son Dakika

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