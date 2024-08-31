Esenyurt'ta 34 katlı sitede yangın paniği: Mahsur kalanları ekipler kurtardı - Son Dakika
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Esenyurt'ta 34 katlı sitede yangın paniği: Mahsur kalanları ekipler kurtardı

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İstanbul Esenyurt'ta bulunan 34 katlı Fi Tower sitesinde çıkan yangında, 8 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalanlar saatlerce kurtarılmayı bekledi. Yangının elektrik panosundan çıktığı belirtilirken, dumandan etkilenenler hastaneye götürüldü.

31.08.2024 14:24
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Esenyurt'ta 34 katlı sitede yangın paniği: Mahsur kalanları ekipler kurtardı

İSTANBUL - Esenyurt'ta 34 katlı sitede çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı. Site sakinleri camda saatlerce kurtarılmayı bekledi. Aralarında 4 yaşındaki bir çocuk ve 6 aylık bebeğin de bulunduğu 8 kişi, itfaiye merdiveni ile kurtarıldı.

Esenyurt Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda bulunan Fi Tower sitesinde giriş kattaki elektrik panosunda yangın çıktı. Elektrik kablolarından çıkan dumanlar, bütün binayı sardı. Alt katta oturanlar kendi imkanları ile binadan çıkarken, üst katlardakiler ise yoğun duman nedeniyle evlerinde mahsur kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Üst katlardan dumandan dolayı mahsur kalan vatandaşlar, saatlerce kurtarılmayı bekledi. İtfaiye ekipleri 4 yaşındaki bir çocuğu ve 6 aylık bebeğin de aralarında bulunduğu 8 kişiyi merdiven aracıyla kurtardı. Dumandan etkilenenler, sitenin hemen karşısında bulunan özel bir hastaneye götürüldü. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışması devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta 34 katlı sitede yangın paniği: Mahsur kalanları ekipler kurtardı - Son Dakika

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