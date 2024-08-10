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Esenyurt'ta ambulans çalışanını darp edip üzerine motosiklet süren şahıslar yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta hasta ihbarına giden sağlık çalışanını darp eden 2 kişi polis tarafından yakalandı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay dün akşam saatlerinde yaşanmıştı. Esenyurt İlçesi, Yunus Emre Mahallesi, Doğan Araslı Bulvarı'nda bulunan bir akaryakıt istasyonu içinde bulunan alkollü kadına müdahale için giden 112 sağlık ekipleri, 2 şahıs tarafından darp edilmişti. Yapılan ihbar üzerine olay yerine giden polis, sağlıkçıların şikayetçi olduğu M.G. ve D.D. isimli 2 kişiyi olay aynı görüntülerinden tespit etti. Şahıslar kısa sürede polis tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından, "Kasten Yaralama" ve "Görevli Memura Mukavemet" suçlarından adliyeye sevk edildi.