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Esenyurt'ta bıçaklı saldırgan dehşeti: Önüne geleni bıçaklayıp kaçtı - Son Dakika
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Esenyurt'ta bıçaklı saldırgan dehşeti: Önüne geleni bıçaklayıp kaçtı

İstanbul Esenyurt'ta kimliği belirsiz bir saldırgan, sokak sokak gezip tanımadığı insanları rastgele bıçakladı. Yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı ve polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

22.01.2024 - 16:03,  Güncelleme: 16:20
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Esenyurt'ta bir şahıs, sokak sokak gezerek önüne geleni bıçakladı. Yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırılırken, polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

TANIMADIĞI İNSANLARI RASTGELE BIÇAKLADI

İstanbul Esenyurt'ta kimliği belirsiz bir saldırgan, bıçakla dehşet saçtı. Sokak sokak gezen saldırgan, tanımadığı insanları rastgele bıçakladı. İlk belirlemelere göre 11 kişi bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı.

ZANLI ARANIYOR

İhbar üzerine olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri güvenlik kameralarının inceleyerek saldırganı tespit etti. Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Şahsın bir kişiyi bıçakladığı anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Esenyurt\'ta bıçaklı saldırgan dehşeti: Önüne geleni bıçaklayıp kaçtı
Kaynak: İHA
YORUMLAR (9)
  • Ali Arslan: Türkiye'nin yüzyılı Yanıtla 34 139
  • Zafer Dağıtmaç: idam şart Yanıtla 5 115
  • Gunes Gunes: Polisim onu yakalar gereğini yapar Yanıtla 23 21
  • Talip Konyali: sonrada idam gelmesin ...şeriat olmasın...nerde bu devlet....bize demokrasi fazla geliyor..toplum olarak çok asabiyiz..disiplin yok..tembeliz..v.s...v.s Yanıtla 10 19
  • mert çelik: hani idam nerede Yanıtla 2 15
  • XYZ: Polis yakaliyor da, savci ve hakim salıyor. Savci ve hakimlerin vatandasla ne zoru var anlayamiyorum? 4 10
  • Eren Türkmen: Bıçaklanan 11 kişi ve ailelerinin eline verin hapse atmayın şunu linç etsinler Yanıtla 0 13
  • XYZ: Yorumlarla yanitlarin olumlu ve olumsuz butonlarini neden yer degistirdiniz? 4 6
  • enver balkan: Esenyurt, Adana, dolandırıcılar da olmasa haber okuyamıcaz. Yanıtla 0 5

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta bıçaklı saldırgan dehşeti: Önüne geleni bıçaklayıp kaçtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta bıçaklı saldırgan dehşeti: Önüne geleni bıçaklayıp kaçtı - Son Dakika
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