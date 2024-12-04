Esenyurt'ta cinsel istismar şüphelisinin alıkoyup vurduğu çocuktan acı haber - Son Dakika
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Esenyurt'ta cinsel istismar şüphelisinin alıkoyup vurduğu çocuktan acı haber

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Türkiye'nin konuştuğu olaydan acı haber geldi. Esenyurt'ta 'cinsel istismar' şüphesiyle bir eve operasyon düzenleyen polis ekiplerine ateş açan M.Ö. yanında tuttuğu İ.S.Y.'yi vurup ardından kendi kafasına ateş etmişti. Ağır yaralı olarak hastanede tedavi gören İ.S.Y. bugün hayatını kaybetti.

04.12.2024 16:06  Güncelleme: 16:15
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İstanbul Esenyurt'ta, cinsel istismar şüphesiyle bir eve operasyon düzenleyen polis ekiplerine ateş açan M.Ö., alıkoyduğu İ.S.Y.'yi vurduktan sonra kendi kafasına ateş etmişti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan İ.S.Y. bugün hayatını kaybetti.

Olay, 2 Aralık'ta Yenikent Mahallesi 670 Sokak'ta saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne giden Y.K.O. (15) yanındaki arkadaşının bir kişi tarafından alıkonulduğunu ihbar etti. Ekiplerin, ihbarda verilen 5 katlı binanın en üst katındaki daireye operasyon düzenlediği sırada içerideki şüpheli M.Ö. (22) tarafından silahla ateş açıldı. Polis memuru N.Y. ağır yaralandı. Olay yerine takviye ekipler sevk edilirken, sağlık ekiplerine de haber verildi. Sağlık ekipleri yaralı polis N.Y.'ye ilk müdahaleyi yaparak, hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan polis memurunun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Bu sırada olay yerine gelen takviye polis ekipleri, sokakta geniş güvenlik önlemi alırken, özel harekat polisleri de daireye operasyon düzenledi.

YARALI HALDE BULUNMUŞTU

Eve giren özel harekat polis, polise ateş açan M.Ö ile evde zorla tuttuğu İ.S.Y.'yi (14) yaralı halde buldu. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri, şüpheli M.Ö. ile evde tutulan İ.S.Y.'ye ilk müdahalede bulunarak hastaneye kaldırdı. İ.S.Y. bugün hastanede hayatını kaybetti.

Esenyurt\'ta cinsel istismar şüphelisinin alıkoyup vurduğu çocuktan acı haber
Kaynak: DHA

Esenyurt, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta cinsel istismar şüphelisinin alıkoyup vurduğu çocuktan acı haber - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Çelikk:
    Bunun Sorumlusu Kim Adalet nerde? 30 4 Yanıtla
  • Ahmet İPTAŞ:
    KANUNLAR KATI VE TARAFSIZ OLMASI LAZIM. YOKSA DAHA ÇOK DUYARIZ BU TÜR OLAYLARI. 25 0 Yanıtla
  • Muhammet Karataş:
    sorumlusu bireyleri anne ve babası.cocugu doğurup iyi terbiye vermeyip salmış sokağa. 15 5 Yanıtla
  • Mustafa Demir:
    Ulan adam canından geçmiş adaletimi takar neyi takar herkes kendi adaletinin peşinde herkes kendine göre haklı böyle devam 1 5 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak:
    akp.adaletin batsın bune ya herkeste silah 0 0 Yanıtla
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