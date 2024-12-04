Esenyurt\'ta cinsel istismar şüphelisinin alıkoyup vurduğu çocuktan acı haber

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İstanbul Esenyurt'ta, cinsel istismar şüphesiyle bir eve operasyon düzenleyen polis ekiplerine ateş açan M.Ö., alıkoyduğu İ.S.Y.'yi vurduktan sonra kendi kafasına ateş etmişti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan İ.S.Y. bugün hayatını kaybetti.

Olay, 2 Aralık'ta Yenikent Mahallesi 670 Sokak'ta saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne giden Y.K.O. (15) yanındaki arkadaşının bir kişi tarafından alıkonulduğunu ihbar etti. Ekiplerin, ihbarda verilen 5 katlı binanın en üst katındaki daireye operasyon düzenlediği sırada içerideki şüpheli M.Ö. (22) tarafından silahla ateş açıldı. Polis memuru N.Y. ağır yaralandı. Olay yerine takviye ekipler sevk edilirken, sağlık ekiplerine de haber verildi. Sağlık ekipleri yaralı polis N.Y.'ye ilk müdahaleyi yaparak, hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan polis memurunun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Bu sırada olay yerine gelen takviye polis ekipleri, sokakta geniş güvenlik önlemi alırken, özel harekat polisleri de daireye operasyon düzenledi.

YARALI HALDE BULUNMUŞTU

Eve giren özel harekat polis, polise ateş açan M.Ö ile evde zorla tuttuğu İ.S.Y.'yi (14) yaralı halde buldu. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri, şüpheli M.Ö. ile evde tutulan İ.S.Y.'ye ilk müdahalede bulunarak hastaneye kaldırdı. İ.S.Y. bugün hastanede hayatını kaybetti.