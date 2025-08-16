Esenyurt'ta Çoban Köpeğine Saldırı - Son Dakika
Esenyurt'ta Çoban Köpeğine Saldırı

16.08.2025 12:37
Esenyurt'ta gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler çoban köpeğine ateş açtı, biri öldü, diğeri yaralı.

İstanbul Esenyurt'ta bir adak satış yerine gece saatlerinde araçla gelen şahıslar, 6-7 el ateş ederek bir çoban köpeğini öldürdü diğerini ise yaraladı. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansırken şahıslar olay yerinden kaçtı.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Kıraç'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kurban satış alanına araçla gelen şüpheli şahıslar çoban köpeklerine doğru 6-7 el ateş etti. Açılan ateş sonucu bir köpek ağır yaralandı diğeri ise öldü. İçeriden çıkan çobana aldırış etmeden art arda silahla ateş eden şahıslar daha sonra olay yerinden kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şahısların araçla gelmesi, ateş etmeleri ve daha sonra kaçmaları yer aldı. Köpeklerin sahibi Kazım Zabun olaydan hemen sonra polise giderek şikayetçi oldu. Yaralı köpeğin veterinerde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

İş yeri sahibi Kazım Zabun, yaşananları anlatarak, "Gece 4 buçuk civarı buradaki halı sahanın güvenlikleri aradı. Çok havlıyor köpekler ve silah sesleri geliyor dediler. Geldim burada köpeğimin birisi içeride ölmüş birisi burada yaralı. Kim olduğunu bilmiyoruz ama çözülecek polis bütün kamera kayıtlarını aldı. Biz burada küçük çaplı ekmek paramızı kazanıyoruz. Kimseyle bir husumetimiz yok. Ekmek paramızı kazanıyoruz" dedi.

"Bana da silah sıktılar"

Adak merkezi çobanı Süleyman Ak ise kendisine de ateş edildiğini belirterek, "Gece vakti çalıştığım yere silahlı saldırı oldu 2 hayvanı kaybettik. Bana da sıktılar ama isabet ettiremediler. Sonra kaçtılar" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

11:32
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak
10:41
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
