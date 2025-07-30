Esenyurt'ta Çocuk Trafik Kazası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Esenyurt'ta Çocuk Trafik Kazası

Esenyurt\'ta Çocuk Trafik Kazası
30.07.2025 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta çöp kamyonu bir çocuğa çarptı, çocuk hayatını kaybetti. Güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı.

Esenyurt'ta bir çocuğa, seyir halindeki çöp kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybettiği olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt İnönü Mahallesi 363. Sokak'ta meydana gelmiş, edinilen bilgiye göre, sokakta ilerleyen çöp kamyonu henüz bilinmeyen bir nedenle Yusuf D. isimli çocuğa çarpmış, çarpmanın etkisiyle çocuk aracın altında kalmıştı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, sağlık ekipleri yaptıkları incelemede çocuğun hayatını kaybettiğini belirlemişti. Polis ise, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yapmış, incelemenin ardından Yusuf D.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmış, çöp kamyonunun sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Olay gününe ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Öte yandan, yaşanan kaza sonrası olay anına ait yeni güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde, çöp kamyonun sokakta ilerlediği sırada Yusuf D.'nin karşıya geçmeye çalıştığı, kamyon şoförünün çocuğu fark etmeyerek çarpıp, üzerinden geçtiği ve çevredekilerin kamyon şoförüne uyarılarda bulunduğu anlar yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Esenyurt, 3-sayfa, trafik, Çocuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Çocuk Trafik Kazası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptığı rezillik ayyuka çıkınca tuvalete saklandı: Seninle görüşeceğim oğlum Yaptığı rezillik ayyuka çıkınca tuvalete saklandı: Seninle görüşeceğim oğlum
Sıfır mobilya aldığını düşünen evli çift, koltuğun kumaşını yırtınca şoke oldu Sıfır mobilya aldığını düşünen evli çift, koltuğun kumaşını yırtınca şoke oldu
Orman yangınları sürerken sendika greve hazırlanıyor Orman yangınları sürerken sendika greve hazırlanıyor
10 orman işçisinin şehit olduğu alan Araçlar küle dönmüş, yerde sürükleme izleri 10 orman işçisinin şehit olduğu alan! Araçlar küle dönmüş, yerde sürükleme izleri
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
Fenerbahçe’den transfer bombası Real Madrid’in yıldızı geliyor Fenerbahçe'den transfer bombası! Real Madrid'in yıldızı geliyor
İzmit’te Bizans Dönemi Su Kanalı Bulundu İzmit'te Bizans Dönemi Su Kanalı Bulundu
Ziraat Bankası Konut Kredisi Faiz Oranını Düşürdü Ziraat Bankası Konut Kredisi Faiz Oranını Düşürdü
İnan Kıraç davasında inceleme başlatıldı HSK, vesayet kararları için müfettiş görevlendirdi İnan Kıraç davasında inceleme başlatıldı! HSK, vesayet kararları için müfettiş görevlendirdi
Samsunspor’a imza atıp İsveç’e transfer oldu Samsunspor'a imza atıp İsveç'e transfer oldu
Emekli polis, arazi anlaşmazlığı yüzünden amcasının oğlunu öldürdü Emekli polis, arazi anlaşmazlığı yüzünden amcasının oğlunu öldürdü

12:00
Düğün salonundan gelini alan damadın heyecanı pahalıya patladı
Düğün salonundan gelini alan damadın heyecanı pahalıya patladı
16:39
Katıldığı canlı yayında açıkça ifade etti: Türkler bize karşı savaşa hazırlanıyor
Katıldığı canlı yayında açıkça ifade etti: Türkler bize karşı savaşa hazırlanıyor
16:30
İBB soruşturmasında tutuklanan iş insanından 7 milyon liralık yolsuzluk iddiası
İBB soruşturmasında tutuklanan iş insanından 7 milyon liralık yolsuzluk iddiası
16:24
Dar gelirliye büyük müjde 500 bin sosyal konut için düğmeye basıldı
Dar gelirliye büyük müjde! 500 bin sosyal konut için düğmeye basıldı
16:22
Hollanda, İsrailli iki bakana ülkeye giriş yasağı getirdi
Hollanda, İsrailli iki bakana ülkeye giriş yasağı getirdi
16:15
Almanya’da askeri helikopter düştü Mürettebat kayıp
Almanya'da askeri helikopter düştü! Mürettebat kayıp
16:12
Hanımağayı daha önce böyle görmediniz Tatilde yüzü güldü
Hanımağayı daha önce böyle görmediniz! Tatilde yüzü güldü
16:11
Al Nassr, Chelsea’den Joao Felix’i transfer etti
Al Nassr, Chelsea'den Joao Felix'i transfer etti
16:08
Yer: İstanbul Sinyalin içeriden geldiğini tespit edince dükkanın kapısını kırıp içeri girdi
Yer: İstanbul! Sinyalin içeriden geldiğini tespit edince dükkanın kapısını kırıp içeri girdi
16:00
Bu kez Çankırı’dan alevler yükseldi Rüzgarın etkisiyle yayılıyor
Bu kez Çankırı'dan alevler yükseldi! Rüzgarın etkisiyle yayılıyor
15:42
Emekli polis, arazi anlaşmazlığı yüzünden amcasının oğlunu öldürdü
Emekli polis, arazi anlaşmazlığı yüzünden amcasının oğlunu öldürdü
15:23
Samsunspor’a imza atıp İsveç’e transfer oldu
Samsunspor'a imza atıp İsveç'e transfer oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2025 12:09:11. #7.13#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta Çocuk Trafik Kazası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.