Esenyurt\'ta Dolandırıcılık Skandalı

Esenyurt'ta sosyal medyadan tanıştığı kadınla kafede buluşan adam, birlikte olmak için 12 bin TL'ye anlaştı. Ancak kadın parayı alıp kaçmak isteyince ortalık karıştı. Kavga karakolda biterken şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

Olay dün öğle saatlerinde Esenyurt Meydan mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, fuhuş için internet üzerinde bir kadınla tanışan şahıs, kafede buluştu. Yaklaşık 20 dakika muhabbetin ardından adam 12 bin TL ödeme yaptı. Ödemeyi alan kadın, arkadaşlarını çağırıp olay yerinden kaçmaya çalıştı. Dolandırıldığını anlayan adam, kadını sokak sokak kovalamaya başladı.

"12.000 bin TL paramı geri ver"

Sokak ortasında yakaladığı kadını, karakola götürmek isteyen adam etrafa "polis çağırın" diye bağırmaya başladı. Vatandaşların şaşkın bakışları altında kadın olayı inkar etti. Daha sonra kadını kolundan tutan adam, kadını karakola götürdü. Polis iki şahıs hakkında işlem başlattı. - İSTANBUL