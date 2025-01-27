Erkek tarafının isteği yüzünden düğünde ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika
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Erkek tarafının isteği yüzünden düğünde ortalık savaş alanına döndü

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Esenyurt'ta düğünde takı töreni erkene alınmak istenince, damat ve kız tarafı arasında kavga çıktı. Ortalık savaş alanına dönerken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

27.01.2025 09:43
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Dün Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşanan olayda farklı bir düğünün daha olduğunu belirten erkek tarafından misafirler, takı töreninin erkene alınmasını istedi. Durumu kabul eden aile büyükleri, damada söylediğinde ise tartışma çıktı. Araya kız tarafının da dahil olmasıyla tartışma büyüdü.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kısa sürede nikah salonundan dışarıya taşan olayda ortalık savaş alanına döndü. Nikah salonundan yaşadıkları sokağa kadar devam eden olaya çok sayıda polis ekibi müdahale etti. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Erkek tarafının isteği yüzünden düğünde ortalık savaş alanına döndü
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erkek tarafının isteği yüzünden düğünde ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • süleyman hakan gökşen:
    tipik bir ortadoğu ülkesi görüntüsü.. 26 1 Yanıtla
  • Mehmet:
    bu evlilikten bi cacaık cıkmaz artık bence ayrılsınlar yoksa her gün kavgasını yaparlar. 15 1 Yanıtla
  • ayşe onat:
    ödenecek faturalar vardır , alacaklar bekliyordur belki . nasıl olsa takacaklar ha bir saat önce ha bir saat sonra ne fark eder ki. boş munhabbet... 16 0 Yanıtla
  • Yalnız Kurt:
    vara varalar ne beklenirki 4 0 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    cehalet ! 2 0 Yanıtla
  • Erdem özgüler:
    davar bunlar 2 0 Yanıtla
  • Nurettin DEMİR:
    bu sinoplulardan bıktık 2 0 Yanıtla
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