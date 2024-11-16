Esenyurt\'ta Genel Asayiş Uygulaması

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Esenyurt'ta polis ekiplerince genel asayiş uygulaması yapıldı

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta polis ekiplerince birçok noktada genel asayiş uygulaması yapıldı. Yapılan denetimlerde şüpheli görülen araçlar durdurularak aranırken sürücü ve yolculara ise üst araması ve genel bilgi taramasıkontrolü yapıldı.

İstanbul Esenyurt'ta birçok noktada gece saatlerinde genel asayiş uygulaması yapıldı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı uygulamada denetim noktalarında bulunan ekipler şüpheli görülen araçları durdurarak arama yaptı. Araçlarda bulunan sürücü ve yolculara ise üst araması ile Genel Bilgi Taramasıkontrolü yapıldı.