Esenyurt'ta Hırsızlık: İki Çocuk Gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Esenyurt'ta Hırsızlık: İki Çocuk Gözaltında

Esenyurt\'ta Hırsızlık: İki Çocuk Gözaltında
28.07.2025 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İki suça sürüklenen çocuk, Esenyurt'ta gasp ve hırsızlık olayları sonrası yakalandı. Emniyet işlemleri sürüyor.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde işe gitmek üzere olan bir kadının cüzdan ve kol saatini gasp eden, aynı gün bir kafede bulunan laptopu çaldıkları belirlenen 2 'suça sürüklenen çocuk' (SSÇ), yürütülen çalışmalar sonucu gözaltına alındı. Esenyurt Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edilen şüpheli çocukların, emniyette işlemleri sürüyor.

Esenyurt'ta, dün sabah saat 06.00 sıralarında, işe gitmek için evden çıkan R.G., Marmara Park Alışveriş Merkezi'nin önünden geçtiği sırada tanımadığı 2 kişi tarafından önü kesildi. Şahıslar, R.G.'nin üzerinde bulunan saat ve cüzdanı gasp etti. Vatandaşın eşyalarını alan şahıslar olay yerinden uzaklaşırken, R.G., durumu polis ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar sonrası harekete geçen Güven Timleri A Bölge ekipleri, şahısların yakalanması için yaptığı çalışmalarda, suça sürüklenen çocuklar U.K. ve M.İ.A.'yı Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde gözaltına aldı.

Aynı gün içerisinde iki hırsızlık olayına karıştıkları ortaya çıktı

Yakalanan şahısların üzerlerinde arama yapan ekipler, çocuk şüphelilerin üzerinde mağdur R.G.'ye ait cüzdan ve kol saatini buldu. Öte yandan çocukların üzerinde şifresi açılamayan bir laptop olduğunu fark eden polis, bu bilgisayarın da çalıntı olma ihtimali üzerine çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalarda, SSÇ'lerin aynı gün 16.00 sıralarında Beylikdüzü Barış Mahallesi Sakarya Caddesi'nde bulunan ünlü cafe zinciri Nevada Cafe'de, Ş.A.'ya ait laptopu çaldıkları tespit edildi. Yaşanan her iki hırsızlık olayına ilişkin 2 şüpheli de Esenyurt Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi. Şüpheli çocukların emniyette işlemleri sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Hırsızlık, istanbul, Esenyurt, Güvenlik, 3-sayfa, Çocuk, Spor, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Hırsızlık: İki Çocuk Gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İznik Gölü’nde bir dönem deniz otobüsünün yanaştığı iskele karada kaldı İznik Gölü'nde bir dönem deniz otobüsünün yanaştığı iskele karada kaldı
Karpuz tarlası sahibi karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu Karpuz tarlası sahibi karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu
5 katlı binada yangın dehşeti 3. kattan atlayan 2 kişi betona çakıldı 5 katlı binada yangın dehşeti! 3. kattan atlayan 2 kişi betona çakıldı
Resmen açıklandı Galatasaray’da ayrılık Resmen açıklandı! Galatasaray'da ayrılık
Köyün tamamı kül oldu, bir tek burası sağlam kaldı Köyün tamamı kül oldu, bir tek burası sağlam kaldı
Galatasaray’ın Osimhen için imza töreni planı belli oldu Galatasaray'ın Osimhen için imza töreni planı belli oldu
Numan Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye Komisyonu ağustos başında çalışmalara başlayacak Numan Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye Komisyonu ağustos başında çalışmalara başlayacak
Vahşet 17 yıl sonra gün yüzüne çıktı, babasını tüfekle öldürmüş Vahşet 17 yıl sonra gün yüzüne çıktı, babasını tüfekle öldürmüş
West Hamlı Summerville, Mourinho’dan telefon bekliyor West Hamlı Summerville, Mourinho'dan telefon bekliyor
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek yurt dışı dönüşü gözaltına alındı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek yurt dışı dönüşü gözaltına alındı
Tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığı Silopi’de hayat durma noktasına geldi Tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığı Silopi'de hayat durma noktasına geldi

10:11
Helal olsun sana Yangın bölgesinde gönülleri fetheden davranış
Helal olsun sana! Yangın bölgesinde gönülleri fetheden davranış
09:42
Güpegündüz yaptıklarına bakın Görüntü Meksika’dan değil Türkiye’den
Güpegündüz yaptıklarına bakın! Görüntü Meksika'dan değil Türkiye'den
09:28
26 ilde yapılan son seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı
26 ilde yapılan son seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı
08:25
Google’dan Kahramanmaraş depremi itirafı
Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
16:15
Dondurma iadesini kabul etmedi, pala ile saldırıya uğradı
Dondurma iadesini kabul etmedi, pala ile saldırıya uğradı
16:10
Kırşehir’de sevgililerin öldürülüp nehre atıldığı vahşette belediye başkanı ve yardımcılarına dava
Kırşehir'de sevgililerin öldürülüp nehre atıldığı vahşette belediye başkanı ve yardımcılarına dava
16:09
Bursa’da alevler yeniden canlandı 1765 kişi tahliye edildi
Bursa'da alevler yeniden canlandı! 1765 kişi tahliye edildi
16:03
Kalkış yaptığı sırada lastiği patlayan dev yolcu uçağı alev aldı: 179 kişi tahliye edildi
Kalkış yaptığı sırada lastiği patlayan dev yolcu uçağı alev aldı: 179 kişi tahliye edildi
15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama: Gece gündüz teyakkuz hâlindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama: Gece gündüz teyakkuz hâlindeyiz
15:27
Böyle hainlik olmaz Yardım dağıtımı sırasında ateş açıldı
Böyle hainlik olmaz! Yardım dağıtımı sırasında ateş açıldı
15:19
İsrail’in uluslararası sularda alıkoyduğu Hanzala gemisi, Aşdod Limanı’na ulaştı
İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu Hanzala gemisi, Aşdod Limanı'na ulaştı
15:12
Ferdi Kadıoğlu 8 ay aradan sonra geri döndü
Ferdi Kadıoğlu 8 ay aradan sonra geri döndü
15:07
Bakan Şimşek, fiyatları düşürmek için bu formülü uygulayacak Canlı yayında açıkladı
Bakan Şimşek, fiyatları düşürmek için bu formülü uygulayacak! Canlı yayında açıkladı
14:55
Tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığı Silopi’de hayat durma noktasına geldi
Tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığı Silopi'de hayat durma noktasına geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2025 10:51:22. #7.12#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta Hırsızlık: İki Çocuk Gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.