Esenyurt'ta İstismar Şüphelisi Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Esenyurt'ta İstismar Şüphelisi Çocuk Hayatını Kaybetti

Esenyurt'ta cinsel istismar şüphesiyle yapılan operasyonda yaralanan 14 yaşındaki çocuk öldü.

04.12.2024 17:14
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İstanbul Esenyurt'ta cinsel istismar şüphesiyle bir eve düzenlenen operasyonda polis memuru yaralanmıştı. İstismar şüphelisinin evde zorla tutup yaraladığı 14 yaşındaki çocuğun bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.

İstanbul Esenyurt 2 Aralık'ta Yenikent Mahallesi 670 Sokak'ta saat 23.00 sıralarında polis ekiplerine giden 15 yaşındaki Y.K.O. yanındaki arkadaşının bir kişi tarafından alıkonulduğunu ihbar etmişti. İhbar üzerine harekete geçen ekipler daireye operasyon düzenlediği sırada şüpheli M.Ö. tarafından silahla ateş açılmıştı. Açılan ateş sonrası polis memuru N.Y. ağır yaralanmıştı. Olay üzerine özel harekat polisleri de daireye operasyon düzenlemiş ve M.Ö. ile evde zorla tuttuğu İ.S.Y.'yi yaralı halde bulmuştu. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri, şüpheli M.Ö. ile evde tutulan İ.S.Y.'ye ilk müdahalede bulunarak hastaneye kaldırdı. Evde zorla tutulan İ.S.Y.'nin bugün hayatını kaybettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta İstismar Şüphelisi Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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