Esenyurt'ta Kaçan Şüpheli Polisi Yaraladı

Esenyurt'ta, karakolda ifade sırasında kaçan şüpheli, polisin 'dur' ihtarına uymadı. Polisin yere sıktığı mermi sekerek şahsa isabet etti. Yaralı şüpheli hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Esenyurt İncirtepe Mahallesi'ndeki karakolda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tehdit ve hakaret suçundan aranması olan H.T. (40) isimli şahıs, karakola götürüldü. Polisin karakolda yaptığı kontrolde şahsın, uyuşturucudan da arandığı ortaya çıktı.

İşlemleri sırasında uyuşturucu suçundan arandığını öğrenen şüpheli, karakoldan kaçtı. Polis, 'dur' ihtarına uymayan şüphelinin durması için havaya ateş açtı, ancak şüpheli koşarak kaçmaya devam etti. Bunun üzerine polis, yere ateş açtı. Yerden seken mermi kaçan şüphelinin sırtına isabet etti. Yere yığılan şüpheli şahıs, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan 40 yaşındaki şahsın hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - İSTANBUL