Çocukların kavgasında anneler saç saça baş başa girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Çocukların kavgasında anneler saç saça baş başa girdi

Haberin Videosunu İzleyin
Çocukların kavgasında anneler saç saça baş başa girdi
24.06.2025 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Çocukların kavgasında anneler saç saça baş başa girdi
Haber Videosu

Esenyurt'ta bir parkta oynayan çocuklar arasında çıkan kavgaya aileler de dahil oldu. Annelerin saç saça baş başa kavga ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Merkez Mahallesi'nde bir parkta oynayan çocuklar arasında iddiaya göre kavga çıktı.

ANNELERİ SAÇ SAÇA BAŞ BAŞA BİRBİRİNE GİRDİ

Çocuklarının kavga ettiğini gören anneler de olaya müdahil olunca ortalık karıştı. Kadınlar parkta uzun süre saç saça baş başa birbirine girdi. Yaşanan o anlar ise çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Esenyurt, istanbul, 3-sayfa, Yaşam, Kavga, Çocuk, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çocukların kavgasında anneler saç saça baş başa girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Serkan Basar:
    Bu dinazorlarla Aynı Havayı solumak haksızlıktır 13 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gülizar Yıldız’ın öldürülme anı ortaya çıktı Gülizar Yıldız'ın öldürülme anı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD’nin İran saldırısına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin İran saldırısına ilk tepki
Pistte korku dolu anlar 6 yaşındaki Zayn Sofuoğlu pistte kaza geçirdi Pistte korku dolu anlar! 6 yaşındaki Zayn Sofuoğlu pistte kaza geçirdi
Anlaşmanın eli kulağında Fenerbahçe’nin yıldızı Arda Turan’ın takımına gidiyor Anlaşmanın eli kulağında! Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Turan'ın takımına gidiyor
Kocaeli’de balkondan düşen 1,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı Kocaeli'de balkondan düşen 1,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Yönetmen Ahmet Selim Tuncer memleketinde son yolculuğuna uğurlandı Yönetmen Ahmet Selim Tuncer memleketinde son yolculuğuna uğurlandı
Eyüpspor Fenerbahçe’den transfer yaptı Eyüpspor Fenerbahçe'den transfer yaptı
Andrea Pirlo, Süper Lig’e geri dönüş yolunda Andrea Pirlo, Süper Lig'e geri dönüş yolunda
Damien Comolli, David’in transferinde Fenerbahçe’ye rakip oldu Damien Comolli, David'in transferinde Fenerbahçe'ye rakip oldu
Son ankette birinci sıra değişti Ne AK Parti ne de CHP Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
Savaşta ABD’yi Hürmüz Boğazı korkusu sardı Savaşta ABD'yi Hürmüz Boğazı korkusu sardı

10:31
Bahçeli, 147 gün sonra kürsüde: İsrail terör devletine karşı ortak direniş hattı kurulmalı
Bahçeli, 147 gün sonra kürsüde: İsrail terör devletine karşı ortak direniş hattı kurulmalı
10:09
Rüzgar tersine döndü Petrol fiyatı düştü, akaryakıta indirim bekleniyor
Rüzgar tersine döndü! Petrol fiyatı düştü, akaryakıta indirim bekleniyor
10:04
17 yaşındaki genç kız hayvan damında asılı halde bulundu
17 yaşındaki genç kız hayvan damında asılı halde bulundu
08:11
TSK’ya FETÖ operasyonu 158 asker gözaltına alındı
TSK'ya FETÖ operasyonu! 158 asker gözaltına alındı
17:00
Holger Rune, kırık raketlerini satışa çıkardı Fiyatı cep yaktı
Holger Rune, kırık raketlerini satışa çıkardı! Fiyatı cep yaktı
16:46
Orta Doğu’da tansiyonu yükselten Trump’tan petrol uyarısı
Orta Doğu'da tansiyonu yükselten Trump'tan petrol uyarısı
16:37
Gaziantep’te aile içi kavga cinayetle bitti: Baba ve ağabey gözaltında
Gaziantep'te aile içi kavga cinayetle bitti: Baba ve ağabey gözaltında
16:36
Bahçeli, 5 ay sonra grup toplantısında konuşacak
Bahçeli, 5 ay sonra grup toplantısında konuşacak
16:34
Muslera yeni takımını açıkladı: 14 yıl sonra yeni kulüpteyim
Muslera yeni takımını açıkladı: 14 yıl sonra yeni kulüpteyim
16:30
Sırbistan, İsrail’e mühimmat satışını durdurdu
Sırbistan, İsrail'e mühimmat satışını durdurdu
16:27
Kenan Yıldız, Kulüpler Dünya Kupası’nda haftanın takımına seçildi
Kenan Yıldız, Kulüpler Dünya Kupası'nda haftanın takımına seçildi
16:20
Liverpool kesenin ağzını açtı: 3 transfere 237 milyon euro bonservis
Liverpool kesenin ağzını açtı: 3 transfere 237 milyon euro bonservis
16:19
Eski AK Parti Milletvekili İsmail Bilen evinde ölü bulundu
Eski AK Parti Milletvekili İsmail Bilen evinde ölü bulundu
16:09
Savaşta ABD’yi Hürmüz Boğazı korkusu sardı
Savaşta ABD'yi Hürmüz Boğazı korkusu sardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2025 12:30:47. #7.13#
SON DAKİKA: Çocukların kavgasında anneler saç saça baş başa girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.