İstanbul'un Esenyurt ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Merkez Mahallesi'nde bir parkta oynayan çocuklar arasında iddiaya göre kavga çıktı.
Çocuklarının kavga ettiğini gören anneler de olaya müdahil olunca ortalık karıştı. Kadınlar parkta uzun süre saç saça baş başa birbirine girdi. Yaşanan o anlar ise çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Çocukların kavgasında anneler saç saça baş başa girdi - Son Dakika
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