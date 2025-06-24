Çocukların kavgasında anneler saç saça baş başa girdi

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Merkez Mahallesi'nde bir parkta oynayan çocuklar arasında iddiaya göre kavga çıktı.

ANNELERİ SAÇ SAÇA BAŞ BAŞA BİRBİRİNE GİRDİ

Çocuklarının kavga ettiğini gören anneler de olaya müdahil olunca ortalık karıştı. Kadınlar parkta uzun süre saç saça baş başa birbirine girdi. Yaşanan o anlar ise çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.