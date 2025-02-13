Esenyurt'ta bir şahıs parkta kafasından vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika
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Esenyurt'ta bir şahıs parkta kafasından vurulmuş halde ölü bulundu

Esenyurt\'ta bir şahıs parkta kafasından vurulmuş halde ölü bulundu

İstanbul Esenyurt'ta 35 yaşındaki İbrahim Gülseren, parkta kafasından tek kurşunla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Parkta köpeğini gezdiren bir şahsın ihbarı üzerine olay yerine intikal eden ekipler olayla ilgili çalışma başlattı.

13.02.2025 11:20
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Esenyurt'ta 35 yaşındaki İbrahim Gülseren, parkta kafasından vurulmuş halde ölü bulundu. Parkta köpeğini gezdiren adam cansız bedeni görüp polise ihbar etti. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi 1981 sokak üzerinde yer alan parkta meydana geldi. Sabah köpeğini gezdirmeye çıkan bir vatandaş parkın köşesinde kanlar içinde yatan bir şahıs gördü.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk incelemelerin ardından şahsın İbrahim Gülseren (35) olduğu ve hayatını kaybettiği tespit edildi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Şahsın kafasında bir adet mermi girişi olduğu öğrenildi. İbrahim Gülseren'in cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta bir şahıs parkta kafasından vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika

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