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Esenyurt'ta kaldırım taşlı sopalı kavga: 1 yaralı

O anlar cep telefonu kamerasında

İSTANBUL - Esenyurt'ta henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında taşlı sopalı kavgayı polis güçlükle ayırdı. Olayda bir kişi aldığı darbeler sonucu yaralanırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kavga, sabah saatlerinde Esenyurt ilçesi İnönü Mahallesi 402. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Çıkan kavgada iki grup birbirine kaldırım taşları atarken, ellerindeki sopalarla birbirine vurdu. Sabah saatlerinde yaşanan kavga, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, iki tarafın birbirine kaldırım taşları attığı ve sopalarla vurduğu anlar yer aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, kavga eden tarafları güçlükle ayırırken, bir kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralanan vatandaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan olay sonrası tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.