Esenyurt'ta Kanlı Olay: Dini Nikahlı Eşini Bıçakladı, Kayınpederini Vurdu - Son Dakika
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Esenyurt'ta Kanlı Olay: Dini Nikahlı Eşini Bıçakladı, Kayınpederini Vurdu

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Gökhan Ö., dini nikahlı eşini bıçakladı, ardından kayınpederini vurdu. Polis, şüpheliyi arıyor.

20.01.2025 19:40
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Önce dini nikahlı eşini bıçakladı, ardından kayınpederini vurdu

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta Gökhan Ö. isimli adam, önce dini nikahlı eşini bıçakla yaraladı, ardından ise Arnavutköy'de kayınpederini silahla vurarak kayıplara karıştı. Hastaneye kaldırılan babanın durumunun ağır olduğu, kızının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri ise şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, 05.00 sıralarında Esenyurt Piri Reis Mahallesi Novarist isimli sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre Gökhan Ö.isimli bir şahıs,tartışma sonrasında dini nikahlı eşi Melda Ş.'yibıçakla yaraladıktan sonra evden ayrıldı. Gökhan Ö. evden çıktıktan sonra Melda Ş.', polisi arayıp yaraladığını söyleyerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Melda Ş.'nin kapıyı açmaması üzerine çilingir yardımıyla içeri girdi.Yerde kanlar içerisinde yatan ve birçok yerinde bıçak kesikleri olan kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kayınpederini silahla vurdu

Dini nikahlı eşini bıçaklayan Gökhan Ö., ardından ise Arnavutköy İslambey Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında ise kayınpederi Deniz T.'ninevine gitti. Damat, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kayınpederini silahla vurdu. Saldırgan otomobil ile olay yerinden kaçarken, yaralı kayınpeder ambulansla hastaneye kaldırıldı. Deniz T.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kaçan şüpheli Gökhan Ö.'nün ise 5 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Öte yandan polis ekiplerinin şüpheli Gökhan Ö.'yu yakalamak için çalışma başlattı.

Esenyurt\'ta Kanlı Olay: Dini Nikahlı Eşini Bıçakladı, Kayınpederini Vurdu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Kanlı Olay: Dini Nikahlı Eşini Bıçakladı, Kayınpederini Vurdu - Son Dakika

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