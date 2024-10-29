Esenyurt'ta Kurşunlama Olayı: Haraç İddiası - Son Dakika
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Esenyurt'ta Kurşunlama Olayı: Haraç İddiası

Esenyurt\'ta Kurşunlama Olayı: Haraç İddiası

Yüzü maskeli kişi, Esenyurt'taki kuyumcu dükkanına saldırdı; haraç istemeleri üzerine olay yaşandı.

29.10.2024 13:17
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İstanbul Esenyurt'ta yüzü maskeli bir şahıs, motosiklet ile bir iş yerini kurşun yağmuruna tuttu. Haraç istendiğini iddia eden iş yeri sahibi ise yaklaşık bir ay önce farklı bir şubelerinin daha kurşunlandığını belirtti. Polis ekiplerince silahlı saldırganların yakalanmasına yönelik çalışma başlatılırken, olay anı ise güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, telefon ile aranarak ve mesaj atılarak haraç istenen Ufuk Yalçıntaş, para vermeyi reddedince tehdit edilmeye başlandı. Tehditlere aldırış etmeyen Yalçıntaş'a ait kuyumcu dükkanı ise sabah saatlerinde kimliği belirsiz motosikletli bir şahıs tarafından kurşunlandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, motosiklet ile kayıplara karışan şahsı yakalamak için çalışma başlatırken, geçtiğimiz ay da Yalçıntaş ailesine ait başka bir kuyumcu dükkanının kurşunlandığı öğrenildi. Yaşanan silahlı saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"Geçtiğimiz aydan bu yana telefonla arayarak, mesaj atarak bizden 5 milyon TL haraç istiyorlar"

Yaşanan silahlı saldırı hakkında konuşan iş yeri sahibi Ufuk Yalçıntaş, "Sabah saat 08.00'de Ahmet Arif Caddesi üzerinden Bağlar- Çeşme'ye gelirken siyah motor geliyor. Tek şahıs, yüzü kapalı. Tabanca ile 7 el ateş ediyor, iki tanesi camımıza geliyor, kalan 5-6 tanesi kepenkte kalıyor. Geçtiğimiz aydan bu yana telefonla arayarak, mesaj atarak bizden 5 milyon TL haraç istiyorlar. Bizi canımızla, malımızla tehdit ediyorlar. Geçtiğimiz ay da bize ait farklı bir kuyumcu dükkanımız kurşunlandı, 3 el ateş edildi. Aynı kişiler tarafından yapıldığını düşünüyoruz. Bizim Allah'tan başka kimseden korkumuz yok. Devletimize güveniyoruz" dedi.

Polis ekiplerinin yaşanan olaya ilişkin incelemesi sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Kurşunlama Olayı: Haraç İddiası - Son Dakika

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