Esenyurt'ta Kuyumcudan 535 Bin Lira Değerinde Bilezik Çalan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Kuyumcudan 535 Bin Lira Değerinde Bilezik Çalan Şüpheli Tutuklandı

Esenyurt'ta kuyumcudan 7 bilezik çalan şüpheli, polisin takibiyle yakalandı ve tutuklandı.

26.04.2025 11:43
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Esenyurt'ta bir şüpheli müşteri gibi girdiği kuyumcuda eline aldığı 535 bin lira değerindeki 7 adet bileziği çaldı ve hızla kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken işlediği suçlardan 6 adet kaydının da olduğu öğrenilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Olay, 19 Nisan Nisan Cumartesi günü Esenyurt ilçesi Aşık Veysel Mahallesi, Süleyman Demirel Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuyumcuya gelen ve müşteri gibi davranan bir şüpheli, vitrindeki bilezikleri görmek istedi ve eline aldı. Birkaç bilezik daha inceleyen şüpheli, eline aldığı toplam 7 adet bilezikle kapıya yöneldi ve bir anda hızla kaçmaya başladı. Çalışanlar ise kaçan şüpheliyi yakalamak için arkasından koşmaya başladı. O anlar mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan piyasa değeri yaklaşık 535 bin lira olduğu öğrenilen 7 adet bilezikle kaçan şüphelinin kendisini yakalamaya çalışanları havaya ateş açarak uzaklaştırdığı ve kendi izini kaybettirdiği öğrenildi. Olayın ardından mağaza sahibi polis ekiplerine ihbarda bulundu.

6 suçtan kaydı olan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

Mağaza sahibinin ihbarı üzerine polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından başlatılan çalışmalarda polis ekipleri olay anının güvenlik kameralarına yansıdığını belirledi. Görüntülerdeki kişinin elinde 134,40 gram ağırlığında piyasa değeri 535 bin lira olduğu öğrenilen 7 adet bilezikle kaçtığı tespit edildi. Bu görüntülerin izini süren polisler, şüphelinin kimliğini kısa sürede belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alınan şüpheli Ş.B.(21) gözaltına alındı. Şüpheli Ş.B.'ye yapılan sorgulamada şüphelinin 12 Nisan 2025'te Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi Güneş Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcudan benzer yöntemle piyasa değeri 192 bin lira olan bilezikleri de çalan kişi olduğu belirlendi. Bununla birlikte daha önceden 6 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli Ş.B. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Kuyumcudan 535 Bin Lira Değerinde Bilezik Çalan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta Kuyumcudan 535 Bin Lira Değerinde Bilezik Çalan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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