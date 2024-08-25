Esenyurt'ta lüks sitenin 12. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
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Esenyurt'ta lüks sitenin 12. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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İstanbul Esenyurt'ta lüks sitenin 12. katında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

25.08.2024 01:43
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Esenyurt'ta lüks sitenin 12. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta lüks sitenin 12. katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Olay, saat 21.00 sıralarında İstanbul Esenyurt Sultaniye Mahallesi'nde bulunan lüks sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 38 katlı binanın 12. kattaki dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında dairede kalan vatandaşlar evlerinin arka balkonuna giderek bekledi. İhbar üzerine siteye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri müdahale ederken yaşanan yangın çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Esenyurt\'ta lüks sitenin 12. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta lüks sitenin 12. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta lüks sitenin 12. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
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