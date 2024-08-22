Esenyurt'ta mahalle kavgasından sonra evine giden kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Esenyurt'ta mahalle kavgasından sonra evine giden kadın hayatını kaybetti

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İstanbul Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan kavga sonrasında evine giden Tülay Biçer hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili incelemelere başlarken kadının kalp krizi nedeniyle ölmüş olabileceği öğrenildi.

22.08.2024 01:00
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Esenyurt'ta mahalle kavgasından sonra evine giden kadın hayatını kaybetti

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sonrasında evine giden Tülay Biçer evinde hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili incelemelere başlarken kadının kalp krizi nedeniyle ölmüş olabileceği öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde Esenyurt İlçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, komşular arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü ve mahalle kavgasına döndü. Çıkan kavga güçlükle yatıştırılırken taraflar evine dağıldı. Kavga sonrasında evine giden Tülay Biçer isimli kadın henüz bilinmeyen bir sebeple hayatını kaybetti. Kadının kalp krizi nedeniyle ölmüş olabileceği söylenildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri hayatını kaybeden kadının evinde incelemede bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Sokakta tekrar gerginliğin çıkmasını önlemek için bölgeye çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edildi.

Esenyurt\'ta mahalle kavgasından sonra evine giden kadın hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta mahalle kavgasından sonra evine giden kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta mahalle kavgasından sonra evine giden kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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