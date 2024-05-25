Esenyurt'ta Otomobilini Motosikletlinin Üzerine Sürerek Trafikte İnatlaşan Sürücüye 35 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı

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Esenyurt'ta otomobilini motosikletlinin üzerine sürerek trafikte inatlaşan sürücüye 35 bin lira ceza kesilirken "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan hakkında adli işlem başlatıldı.

Olay, 22 Mayıs tarihinde D-100 Güney Yol Avcılar Mevkii'nde meydana gelmişti. İddiaya göre seyir halindeki motosiklet ile otomobil sürücüsü arasında yol tartışması çıkmış süratli iki taşıt, seyir halinde ilerlediği sırada otomobil sürücüsü birden fazla kez motosikletlinin önüne kırmıştı. Yaşanan inatlaşmada diğer araçlar da zor anlar yaşamıştı. Konuya ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda plaka üzerinden kimliği tespit edilen M.E.U. isimli sürücü polis ekiplerince yakalandı. Sürücüye, "sürücü belgesiz araç kullanmak" suçundan 12 bin 977 TL, "trafiği aksatacak ve tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek" suçundan 6 bin 439 TL, "yakın takip" suçundan 690 TL, "saygısızca araç kullanmak" suçundan 690 TL, "cam filmi" suçundan bin 506 TL ayrıca araç sahibine "motorlu aracın sürücü belgesi olmayan kişi tarafından sürülmesine izin vermek" suçundan 12 bin 977 TL olmak üzere toplamda 35 bin 279 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü M.E.U. "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapılmak üzere Avcılar Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - İSTANBUL