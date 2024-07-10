Esenyurt'ta Restorana Ateş Açıldı, Saldırı Anı Kamerada - Son Dakika
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Esenyurt'ta Restorana Ateş Açıldı, Saldırı Anı Kamerada

Esenyurt\'ta Restorana Ateş Açıldı, Saldırı Anı Kamerada

İstanbul Esenyurt'ta motosikleti ve yüzleri maskeli iki şüpheli, müşterilerin yemek yediği sırada bir restorana ateş ederek kaçtı. Saldırı anı kameraya yansıdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

10.07.2024 14:13
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İstanbul Esenyurt'ta motosikleti ve yüzleri maskeli iki şüpheli, müşterilerin yemek yediği sırada bir restorana ateş ederek kaçtı. Saldırı anı kameraya yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde İstanbul Esenyurt Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimlikleri belirsiz, motosikletli ve yüzleri maskeli iki şahıs, bir restorana ateş açtı. Olay sonrası şüpheliler motosikletleriyle kaçarak kayıplara karıştı. Restoranın içindeki müşteriler panik içinde yere eğilirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırı sırasında bir kurşun, müşteriyi teğet geçti. İhbar üzerine restorana polis ekipleri sevk edildi. Restoranın camına kurşun isabet ettiği belirlenirken emniyet güçleri konu ile ilgili çalışma başlattı. Yaşanan saldırı anı ise güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Restorana Ateş Açıldı, Saldırı Anı Kamerada - Son Dakika

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