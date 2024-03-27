Esenyurt'ta dükkandan sahte 100 dolar ile ayakkabı almaya çalışan şahıs yakalandı

Esenyurt'ta dükkandan sahte 100 dolar ile ayakkabı almaya çalışan şahıs, esnaf tarafından fark edildi. Şüpheliyi polis ekipleri gelene kadar dükkanda tutan esnaf o anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Olay, geçtiğimiz Cuma öğle saatlerinde Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ayakkabı dükkanına gelen yabancı uyruklu şahıs, dükkan sahibine iki adet ayakkabı alacağını söyledi. Ücret olarak 100 dolar veren şahıs, kendisinin de esnaf olduğunu ve birkaç saat sonra geri geleceğini, para üstünü o zaman alacağını söyledi. O sırada telefon görüşmesi yapan esnaf Taner Sarıpolat ise parayı alarak kabul etti. Şahsın geri gelmemesi üzerine şüphelenen Sarıpolat, döviz bürosuna giderek parayı gösterirken paranın sahte olduğunu öğrendi. Olaydan iki gün sonra dükkana gelen başka bir yabancı uyruklu şahıs yine iki ayakkabı alarak ödemeyi 100 dolar ile yapmak istedi. Durumdan şüphelenen Taner Sarıpolat, parayı kontrol ettikten sonra şahsa sahte olduğunu söyledi. Adamı dükkanda tutarak polisi arayan Sarıpolat, şahıstan şikayetçi oldu.
"Adama 'Siz çetesiniz' dedim"
Konu ile ilgili konuşan esnaf Taner Sarıpolat, "Cuma günü saat 15.00 sıralarında yoğun bir telefon görüşmem vardı. O esnada tanımadığım yabancı uyruklu bir şahıs, dalgın anıma denk getirerek içerideki en pahalı ayakkabıları aldı. Bana esnaf olduğunu söyledi ve 100 Dolar verdi. 'Paranın üzerini almaya geldiğimde hesaplaşırız ağabey. Bir iki saat sonra geleceğim' dedi. Ben de onun esnaf olduğuna inanarak iki çift ayakkabı verdim. Akşam dediği saatlerde dükkana gelmeyince döviz bürosuna gitmek zorunda kaldım. Döviz bürosundakiler paranın sahte olduğunu söylediler. Pazar sabahı ise yine yabancı uyruklu başka şahıs, aynı şekilde acele ederek iki tane pahalı ayakkabı istedi. Fiyatı sorduğunda ben 2 bin 250 lira olduğunu söyledim. O da bana hemen 100 Dolar verdi. Ben de 'Siz çetesiniz' dedim. Adamı dükkanda tuttum. Paranın sahte olduğunu söyledim. O da sahte olmadığını, bir telefon satıp karşılığında dolar aldığını söyledi. Biz kimden aldığını sorduğumuzda sosyal medyada görüştüğünü söyledi. Biz araştırdığımızda öyle bir şey bulamadık. Bu adamın da o çetenin üyesi olduğunu düşünerek polise haber verdik. Polis gelene kadar şahsı içeride tutmak zorunda kaldık. Şahsın üzerinde mahkeme kağıtları vardı. Bir sürü suça karışmış. Polis geldikten sonra paranın sahte olduğunu söyledi. Şahıs ise sahte olmadığını iddia etti. Ben de şikayetçi olduğumu söyledim. Karakola gittik ve ifade verdim" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Esenyurt'ta dükkandan sahte 100 dolar ile ayakkabı almaya çalışan şahıs yakalandı - Son Dakika
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