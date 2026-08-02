Esenyurt\'ta Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Esenyurt'ta aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı ve sopalı kavga çıktı. Kavgada 2 kişi yarandı.

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Sultaniye Mahallesi 624. Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir şahsın silahıyla ateş açması sonucu karşı gruptan 1 kişi yaralandı. Bunun üzerine karşı gruptakiler silahlı şüpheliye sopalarla saldırdı. Darbedilen şüpheli de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.